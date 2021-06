Tuttlingens Partnerstadt Draguignan wählt konservativ

Bei den Regional- und Departementswahlen in Tuttlingens französischer Partnerstadt Draguignan haben die Konservativen gewonnen. Bei den Departementswahlen (Departement Var) kam das Führungspaar der Partei Coeur de Dracénie (dem Zentrum zuzuordnen), Gregory Loew und Christine Niccoletti, mit 59,2 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den ersten Platz. Beide Gewählten sind Mitglieder des Stadtrats von Draguignan, in dem sie die von Bürgermeister Richard Strambio unterstützte Partei repräsentieren.

Die Rassemblement National (extreme Rechte, früher: Front National) kam mit Philippe Pallaruelo und Corinne Ragosa auf den zweiten Platz und erhielt 40,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung für den zweiten Wahlgang erreichte in Draguignan knapp 39 Prozent und lag damit über dem nationalen Durchschnitt von 34,3 Prozent.

Bei den Regionalwahlen belegte am Ende des zweiten Wahlgangs die moderate rechte Liste Notre Region d‘Abord unter der Führung von Renaud Muselier in Draguignan mit 51,76 Prozent den ersten Platz. Die Liste Construisons la région de demain (Bauen wir die Region von morgen), die vom Rassemblement National unterstützt und von Thierry Mariani angeführt wird, belegte mit 48,24 Prozent den zweiten Platz: Im ersten Wahlgang vor einer Woche hatte der RN noch vorn gelegen. Die von Jean-Laurent Felizia geführte linke Unions-Liste Le Rassemblement Ecologique et Social war im ersten Wahlgang mit 11,8 Prozent noch auf den dritten Platz gelegen.

Die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang erreichte in Draguignan 38,8 Prozent und lag damit über dem nationalen Durchschnitt von 34,3 Prozent.

In der besonders umkämpften südlichen Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur, zu der Draguignan gehört, kam der RN-Kandidat Thierry Mariani nur auf gut 42 Prozent. Der bürgerlich-konservative Bewerber Renaud Muselier erreichte mehr als 57 Prozent. Die beiden Politiker waren in der Endrunde die einzigen verbliebenen Bewerber. Die Region galt zuletzt als Hochburg der Rechtsextremen.