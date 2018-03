Tuttlingens OB hat Zweifel an kostenlosem ÖPNV

Gratis Bus- und Bahn fahren für eine bessere Luft. Das wird derzeit in Berlin diskutiert, um einer Klage der EU-Kommission wegen schlechter Luftwerte in deutschen Großstädten zuvorzukommen. Ob diese Idee auch für die Verkehrsprobleme von Tuttlingen eine Lösung sein könnte, darüber sprach unser Redakteur Christian Gerards mit Tuttlingens Oberbürgermsiter Michael Beck.

Oberbürgermister Beck, ist aus Ihrer Sicht ein kostenfreier ÖPNV eine Chance, das Verkehrsproblem der Stadt zu beheben?

Generell bin ich froh, dass nun verstärkt darüber diskutiert wird, wie wir mehr Menschen vom ÖPNV überzeugen können. Nur so bekommen wir unsere Verkehrsprobleme in den Ballungszentren, aber auch in Tuttlingen in Griff, das merken wir ja auch in Tuttlingen. Ich erinnere nur an die jüngste Parkplatz-Diskussion. Ob ein kostenfreier ÖPNV aber der richtige Weg dahin ist, bezweifle ich.

Wieso?

Sicher kann man über den einen oder anderen Tarif oder weitere Ermäßigungen nachdenken, generell auf Gebühren zu verzichten, halte ich aber für eine unkreative Verteilung von Wohltaten nach dem Gießkannenprinzip. Wenn ich hier bei uns Kritik am ÖPNV höre, sind es weniger die Preise. Die Leute beklagen sich eher über ungünstige oder seltene Verbindungen und sehr weit gesteckte Takte. Einen Pendler aus dem Umland würden Sie leichter vom ÖPNV überzeugen können, wenn mehr als nur ein Ringzug pro Stunde fahren würde. Lange Rede kurzer Sinn: Das Geld, das ein Verzicht auf Gebühren kosten würde, wäre in einer Verbesserung des Angebots besser angelegt.

Wäre die Stadt bereit mehr Geld zur Verfügung zu stellen und beim Gemeinderat dies zu beantragen?

Für kostenlosen ÖPNV eher nicht. Wenn ein gutes Konzept zum Ausbau des Angebots vorliegen würde, wäre dies durchaus denkbar. Wir sind ja ohnehin die einzige Stadt im Landkreis, die jährlich rund 400 000 Euro für den Stadtverkehr aufbringt.

Wie könnte eine Ausweitung des ÖPNV für die Stadt aussehen – wenn es ein Wünsch-Dir-was-Konzert geben könnte.

Eines der größten Tuttlinger Verkehrsprobleme sind die zunehmenden Pendlerströme - derzeit kommen rund 18 000 am Tag in die Stadt, Straßen und Parkplätze sind voll. Wenn wir auch nur einen Teil dieser Pendler von Bus oder Ringzug überzeugen könnten, wäre schon viel gewonnen. Dafür müsste das Angebot aber noch engmaschiger sein. Viele Leute haben flexible Arbeitszeiten oder können nicht auf die Minute genau Feierabend machen. Wenn Sie dann eine knappe Stunde auf den nächsten Ringzug warten müssen, nur weil Sie noch ein Telefonat zu Ende geführt haben, macht ÖPNV nicht sehr viel Spaß. Auch müsste das Angebot noch stärker in die Abendstunden ausgeweitet werden. In manchen Richtungen kommen Sie nach 20 Uhr aus Tuttlingen kaum noch fort.

Wie ist aus Sicht der Stadt die Entwicklung beim ÖPNV in den vergangenen Jahren?

Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht. Und mit der Kombination aus Ringzug und Stadtbus in Tuttlingen bieten wir für den ländlichen Raum überdurchschnittlich viel. Verglichen mit dem, was noch in den 1980er- oder 1990er-Jahren angeboten wurde, war dies ein Quantensprung. Jetzt gilt es aber, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern das Angebot weiter zu entwickelt. Dies muss aber fundiert und bedarfsorientiert sein. Wenn wir nur einfach ein paar weitere Geisterbusse leer durch die Gegend fahren lassen, ist keinem geholfen.