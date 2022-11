Mega-Baustelle wird noch größer: Bauarbeiten sorgen für neue Umleitungen in Tuttlingen

Die Bauarbeiten an der Seltenbachdole sorgen weiterhin für Umleitungen an der stark befahrenen Kreuzung Möhringer Straße / Stockacher Straße. Die Kreuzung kann in der anstehenden Bauphase nur in West-Ost-Richtung genutzt werden. Für die übrigen Fahrtrichtungen werden ab kommenden Freitag lokale Umleitungen ausgeschildert. Die Bauarbeiten in diesem Bereich dauern voraussichtlich bis zu den Weihnachtsferien.

In den vergangenen Wochen wurden in der nördlichen Hälfte der Kreuzung Möhringer Straße / Stockacher Straße die neuen Kanäle für die Seltenbachdole fertiggestellt. Während der Fortsetzung der Bauarbeiten auf der Südseite der Kreuzung bleibt die Durchfahrt West-Ost-Richtung – also von der Möhringer Straße in die Katharinenstraße – weiterhin frei. Neben der bereits gesperrten Abbiegespur von der Möhringer Straße in die Stockacher Straße ist in der neuen Bauphase aber auch das Abbiegen aus der Stockacher Straße in die Katharinenstraße nicht möglich.

Die neuen Umleitungen

Daher werden ab Freitag, 2. Dezember, lokale Umleitungen ausgeschildert: Von der Möhringer Straße gelangt man weiterhin über die Karlstraße und die Bergstraße zur Stockacher Straße. Der Verkehr aus der Stockacher Straße in Richtung Katharinenstraße wird hingegen über die Bergstraße und die Wilhelmstraße umgeleitet.

Überörtlicher Verkehr aus Südosten (B14/B311 Stockach/Ulm) in Richtung Nordstadt, Gewerbegebiet Ludwigstal oder Richtung Nendingen wird am Stadteingang über die Bodenseestraße und die Neuhauser Straße umgeleitet.

Die Obere Hauptstraße bleibt von der Schützenstraße bis zur Möhringer Straße gesperrt. Der Verkehr aus der Schützenstraße in Richtung der Stockacher Straße wird weiterhin über die Umleitung Zeughausstraße – Karlstraße – Bergstraße geführt. Gleichermaßen bleibt die Ausfahrt aus dem Parkhaus Innenstadt nur über die Zeughausstraße möglich.

Der Fußgänger- und Radverkehr muss über die Westseite der Stockacher Straße geleitet werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Arbeiten dauern bis zu den Weihnachtsferien

Der Kanalbau wird in dieser Bauphase voraussichtlich bis zu den Weihnachtsferien dauern. Am Ende der Phase erfolgt die Verbindung der neuen Kanäle mit der alten Seltenbachdole.

Ganz abgeschlossen ist das Bauvorhaben damit aber noch nicht: Zur vollständigen Sanierung des Kanalnetzes in diesem wichtigen Verkehrsknoten muss im neuen Jahr noch der Mischwasserkanal in Richtung der Möhringer Straße auf einer Länge von rund 40 Metern erneuert und vergrößert werden.