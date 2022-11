Tuttlingens Ärztlicher Direktor geht, zwei Frauen folgen nach

Dr. Michael Kotzerke, der langjährige Chefarzt und Ärztliche Direktor des Klinikum Landkreis Tuttlingen, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Wie das Klinikum mitteilt, gab es zum Abschied eine Feier im kleinen Rahmen. Pandemiebedingt war kein große möglich – auch wenn Kotzerke selbst das lieber gewesen wäre.

Vorsichtshalber habe die Feier zudem an der frischen Luft und mit Abstand stattgefunden, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. Über einen Livestream wurde alles übertragen – wer wollte, konnte am Bildschirm dabei sein.

Die bürokratische Welt ins Menschliche verkehrt

„Sie haben es immer geschafft, diese komplexe, bürokratische Welt in das Menschliche zu verkehren“, würdigte Klinik-Geschäftsführer Dr. Sebastian Freytag den scheidenden Ärztlichen Direktor. „Mit Ihrem großen Engagement, Ihrer Menschlichkeit und dem Talent, andere zu motivieren, haben Sie die Innere Medizin, insbesondere die Kardiologie an unserem Klinikum zu einem wichtigen Pfeiler der Grundversorgung aufgebaut.“

2009 kam Kotzerke von seiner vorherigen Station als Oberarzt im Singener Krankenhaus als neuer Chefarzt der Medizinischen Klinik nach Tuttlingen. Seit 2012 war er Ärztlicher Direktor. 40 Fachärzte haben er und sein Team seitdem ausgebildet.

„Ihnen waren schon immer der Patient und das Team besonders wichtig“, gab an diesem Abend der Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums, Stefan Bär, als Eindruck der langjährigen Zusammenarbeit wieder. Kotzerke sei es ein Anliegen gewesen, ein Herzkatheterlabor hier in Tuttlingen aufzubauen. „Entgegen dem Willen des Landes – da Sie wussten, dass wir es für die Bevölkerung brauchen“, so Bär. Kotzerke Seit 2012 könne Patienten mit Herzinfarkt zudem rund um die Uhr, wohnortnah und schnell geholfen werden.

Engagement für Weiterbildung

Emil Buschle trat an diesem Abend auch an das Rednerpult – jedoch nicht als früherer Bürgermeister, sondern als Freund und Weggefährte Kotzerkes, welcher, wie viele andere, die „menschliche Komponente“ Kotzerkes besonders schätzte. Er dankte ihm für die langjährige Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts „Donau Docs“ und sein großes Engagement für die Weiterbildung von Ärzten über das Klinikum hinaus. Der Kontakt und die Zusammenarbeit zur Uniklinik Freiburg funktioniere auf vielen Ebenen „tadellos“, auch dank Kotzerke, sagte Buschle. Aus Freiburg zählte zu den Rednern an diesem Abend auch Kotzerkes Herzchirurg, Weggefährte und Freund Prof. Dr. Dr. h.c. Friedhelm Beyersdorf.

Dass das Erreichte auch viel Kraft und Anstrengung für den Chefarzt und Ärztlichen Direktor bedeutete, belegte Dr. Cornelia Seiterich-Stegmann als Ärztin aus der Medizinischen Klinik. Schließlich sei der schwarze Golf „oft spät abends das letzte Auto auf dem Parkplatz“ gewesen. Dafür und viele weitere Punkte gelte von seinen ärztlichen Kollegen „größter Dank und tiefster Respekt“.

Gesangliche und musikalische Einlagen gehörten an diesem Abend dazu, von Kotzerkes Kollegenkreis, aber auch von seiner Familie mit Ehefrau und fünf Kindern. Kotzerke ist selbst passionierter Musiker.

Julia Schumm und Barbara Bahr übernehmen

Zwei Frauen übernehmen nun Kotzerkes Posten: Dr. Julia Schumm hat als neue Chefärztin der Medizinischen Klinik I mit dem Schwerpunkt Kardiologie bereits im Juni angefangen. Kotzerke habe ihr eine „fabelhafte Abteilung“ übergeben, sagte sie bei der Abschiedsfeier. Kotzerkes Nachfolgerin als Ärztliche Direktorin wird Dr. Barbara Bahr, die Ärztliche Leiterin der Zentralen Notaufnahme. „Sie ist schon seit Jahrzehnten im Haus und hat so viel Erfahrung und Standfestigkeit, dass ich mir keine bessere Nachfolge wünschen könnte“, betonte Kotzerke.