Tuttlingen wird digital erfasst

Ab Montag, 20. Juni, sind Aufnahmefahrzeuge in Tuttlingen unterwegs. In Absprache mit der Stadt wird die Firma Cyclomedia bis voraussichtlich zum 20. Juli das Stadtgebiet befahren und digital erfassen, wie es in einer städtischen Presssemitteilung heißt.

In Metropolen wie New York City, Amsterdam oder Köln werde das Verfahren schon seit vielen Jahren eingesetzt, in Städten wie Villingen-Schwenningen oder Waiblingen habe es sich ebenfalls bewährt. Nun soll auch Tuttlingen digital erfasst. Die aus den Niederlanden stammende Firma Cyclomedia wird dazu den gesamten öffentlichen Raum mit Spezialkameras aufnehmen, die gleichzeitig auch exakte Geodaten erfassen.

Laut Mitteilung die dabei entstehenden 360-Grad-Panoramabilder metrisch so präzise sein, dass sie direkt für planerische Aufgaben genutzt werden können. Dies vereinfache dann die Straßen- und Radwegeplanung, weil aufwändige Messarbeiten vor Ort oft überflüssig werden. Die Firma Cyclomedia fertigt die Bilder auf eigene Rechnung an, die Stadt Tuttlingen kann sie dann, je nach Bedarf, für ihre Projekte kostenpflichtig nutzen.

Da bei den Aufnahmen zunächst auch personenbezogene Daten wie erkennbare Gesichter erfasst werden, gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Um dieser gerecht zu werden, werden Gesichter und Kfz-Kennzeichen auch unkenntlich gemacht, bevor Cyclomedia die aufgenommenen Bilder den Nutzern zur Verfügung stellt. Die Nutzung der Bilddaten dient außerdem ausschließlich internen Zwecken, sodass eine Veröffentlichung der Panoramabilddaten zum Beispiel im Internet nicht vorgesehen ist.

Cyclomedia werde die unkenntlich gemachten Bilder so lange wie erforderlich behalten, um sie zu verarbeiten und lizenzvertraglichen Verpflichtungen mit den Lizenznehmern nachzukommen. Cyclomedia hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der die Anwendung und die Einhaltung der DSGVO überwachen wird.

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz und insbesondere zu den Rechten der Bürgerinnen und Bürger stehen online unter www.cyclomedia.com/de/privatsphaere. Wer Fragen hat, kann sich auch direkt an Cyclomedia wenden (Cyclomedia Deutschland GmbH, An der Kommandantur 3, 35578 Wetzlar, E-Mail: info-de@cyclomedia.com).