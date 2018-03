Tuttlingen will mehr preisgünstigen Wohnraum schaffen

Die Zustimmung des Tuttlinger Gemeinderats zum Geförderten Mietwohnungsbau stellt einen Startschuss dar: „Lassen Sie uns das bitte als Auftakt sehen“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck am Montagabend im Gemeinderat. Die Stadt wolle Wohnbau fördern und nicht verhindern, ging er auf einige kritischen Äußerungen aus dem Rat ein. Ansonsten gab es durchgehend Lob von den Stadträten für die neuen Richtlinien.

Zur Entspannung der Marktlage ist der Wohnungsneubau generell weiter voranzutreiben, insbesondere das Segment des kosten- und flächendeckenden Wohnungsbaus. So lautet der Beschluss. Um vor allem den Zusatz „kostensparender Wohnungsbau“ umsetzen zu können, erhielt die Stadtverwaltung vom Gremium den Auftrag, ein städtisches Programm zur Förderung des Mietwohnungsbaus zu entwickeln. Das soll vorwiegend dann greifen, wenn städtische Grundstücke verkauft werden. Vorgesehen ist darin ein Anteil an gefördertem Mietwohnungsbau von rund 30 Prozent, mit Ausnahme begründeter Sonderfälle, und die Gewährung einer kommunalen Zusatzförderung, angelehnt an die Förderkriterien der Landeswohnraumförderung, bei Bauvorhaben ab einer Größe von zehn Wohneinheiten (siehe Kasten).

FDP-Räte: „Andere Wege gehen“

Franz Schilling und Joachim Hilzinger (beide CDU) stimmten gegen die Vorlage. Die beiden FDP-Stadträte Hans-Peter Bensch und Gesine Barthel-Wottke lehnten die Positionen 3, 5, 6 und 7 ab. Grundsätzlich stimme die freidemokratische Stadtratsgruppe mit dem Ziel überein, gerade auch für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppe bezahlbaren Wohnraum in Tuttlingen und den Stadtteilen zu schaffen. Doch sehe sie andere Wege der Umsetzung dahin: „ Wir sollten nicht Hürden, sondern Häuser bauen“, so Hans-Peter Bensch.

Seine Befürchtung: Die geforderte Vorgabe, von jedem Bauträger generell 30 Prozent geförderter Mietwohnungsbau bei Mehrfamilienhäusern festzuschreiben, könne dazu führen, dass in bestimmten Quartieren oder Konstellationen gar nicht mehr gebaut werde. Zudem werde mit dieser bürokratischen Vorgabe der gesunde Wettbewerb „augenscheinlich gewollt“ zugunsten der Tuttlinger Wohnbau eingeschränkt, deren Sonderausgabe es sei, sozialen Wohnungsbau zu erstellen. Die Befürchtung, dass der weitere Neubau günstigen Wohnraums eingebremst wird, hatte auch Franz Schilling.

„Uns geht es nicht um ein Wohnungsbauverhinderungsprogramm“, entgegnete OB Beck. „Sondern um verlässliche Spielregeln für Bauträger, die im Vorfeld vorliegen.“ Dabei sei es nicht immer möglich, akribisch auf die 30 Prozent zu beharren. „Es gibt Lagen, da sind weniger, und Lagen, an denen mehr möglich sind.“ Erster Bürgermeister Emil Buschle warnte sogar davor, „Zahlen wie 30 Prozent zu äußern“, gerade auch mit Blick auf „Mangellagen“, wie sie Tuttlingen auch habe. Letztlich müsse Tuttlingen seinen eigenen Weg beschreiten, was die Schaffung bezahlbaren Wohnraums betreffe. Dazu gebe es aber noch Tausend offene Fragen und Details, die es zu klären gebe, so der Erste Beigeordnete.

Das soll in den kommenden Wochen und Monaten nun geschehen: im Arbeitskreis Wohnen der Stadt, in Workshops, in die sich auch die Gemeinderatsfraktionen einbringen werden. Dann wird der Gemeinderat das Erarbeitete wieder auf den Tisch bekommen.

Buschle gab dabei auch zu bedenken, dass die Auswirkungen eines städtischen Förderprogramms Auswirkungen auf den Haushalt haben wird. Vor allem mit einem Großprojekt wie der Sanierung der Gymnasien im Rücken.

INFO: Hier die wichtigsten – und strittigen – Punkte des Beschlusses:

Punkt 3: Die Verwaltung wird beauftragt, ein städtisches Förderprogramm zur zusätzlichen Förderung des Mietwohnungsbaus bei der Veräußerung von städtischen Grundstücken zu entwickeln und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Dabei soll gelten:

Gewährung einer kommunalen Zusatzförderung (angelehnt an die Kriterrien und -sätze der Landeswohnraumförderung, Neufassung 2018)

Anwendung auf alle Mehrfamilienhausprojekte ab einer Größe von zehn Wohneinheiten – mit Ausnahme begründeter Sonderfälle

Anteil des geförderten Mietwohnungsbaus von rund 30 Prozent mit Ausnahme begründeter Sonderfälle

Mietobergrenze und Mietpreisbindung entsprechend den Vorgaben der Landeswohnraumförderung.

Punkt 4: Die Vorgaben zur anteiligen Realisierung geförderter Mietwohnungen gelten auch für neue Bauvorhaben der Tuttlinger Wohnbau. Als Ersatz für die nach Ablauf der Bindungsfrist künftig wegfallenden Wohnungen ist in geeigneten Produkten ein möglichst hoher Anteil an öffentlich gefördertem Mietwohnungen neu zu realisieren.

Punkt 5: Die Vorgaben zur anteiligen Realisierung geförderter Mietwohnungen gelten auch für den Wohnungsbau auf privaten Grundstücken in der Kernstadt Tuttlingen. Dort soll der Mindestanteil des geförderten Mietwohnungsbaus jedoch auf zehn Prozent der neu entstehenden Wohnungen reduziert werden. Werden doch 30 Prozent oder mehr geförderte Wohnungen gebaut, werden auch Bauvorhaben auf privaten Grundstücken mit kommunaler Zusatzförderung unterstützt.

Punkt 6: Für laufende Verfahren und Projekte in der Kernstadt Tuttlingen sind individuelle Regelungen mit den Investoren zu verhandeln.

Punkt 7: In Bebauungsplänen, die Fächen für den Wohnungsbau ausweisen, ist die Ausweisung von Fächen für den geförderten Mietwohnungsbau zu prüfen. das gilt auch für Bebauungspläne in den Stadtteilen. Die konkrete Umsetzung ist in städtebaulichen Verträgen festzulegen. (sz)