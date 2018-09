Tuttlingen und Umgebung: 50 Einsätze wegen Unwetters

„Fabienne“ hat sich am Sonntagabend auch in der Region bemerkbar gemacht: Das Gewitter mit dem weiblichen Namen habe in den fünf Landkreisen des Tuttlinger Polizeipräsidiums aber keine allzu schwerwiegenden Schäden angerichtet, hieß es am Montag von der Polizei.

Etwa 50 Einsätze habe es am Sonntag gegeben, sagt Polizeisprecherin Nina Furic auf Nachfrage. „Meistens sind Bäume auf die Straße gestürzt und ähnliches“, sagt sie. 31 Mal musste die Polizei in den Landkreisen Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Rottweil, Freudenstadt und Zollern-Alb ausrücken, ansonsten waren die Feuerwehren vor Ort. Gravierende Verletzungen gab es nicht. Lediglich in Tuttlingen wurde ein Mann durch einen losen Bauzaun verletzt.