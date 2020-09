Tuttlingen und Mühlheim bejubeln Siege im Derby

Zwei Siege, eine Niederlage: Der Mittwochabend verlief für die Fußball-Landesligisten aus dem Kreis Tuttlingen weitgehend zufriedenstellend. Nur Aufsteiger SpVgg Trossingen war mit der Ausbeute nicht einverstanden.

VfB Bösingen – SpVgg Trossingen 3:0 (3:0). Gäste-Coach Andreas Probst blieb vor 400 Zuschauern der Maxime, verändere nie eine siegreiche Mannschaft, treu. In Böblingen lief die Startelf auf, die den SV Böblingen am Wochenende 4:0 besiegt hatte. Die Gastgeber mussten wegen Urlaub und Verletzungen gleich fünf Änderungen vornehmen.

Ungeachtet dessen legten die Gastgeber in der Anfangsphase los wie die Feuerwehr. Nach einem Freistoß von Razvan Dobricean sprang Kevin Hezel (3.) höher als sein Gegenspieler und erzielte mit einem Kopfball das 1:0. Nur eine Zeigerumdrehung später setzte sich Yannick Spät über die rechte Außenbahn durch. Seine präzise Flanke drückte Marius Beiter zum 2:0 ins Netz.

Auch danach hatten die Gäste in der Defensive ihre Probleme. Waldemar Giebelhaus blockte einen Schuss von Jannik Botzenhart (9.) zur Ecke ab. Torhüter Mustafa Avci (13.) verhinderte gegen Andy Zimmermann zunächst den dritten Treffer. Dieser fiel vier Minuten später. Nach einer tollen Ballstafette über Dobrican und Beiter erzielte Yannick Spät über Avci hinweg das 3:0. „Bis dahin haben wir zu viele Fehler gemacht, die wir am Ende nicht mehr korrigieren konnten“, ärgerte sich Probst.

Trotz des deutlichen Rückstand trug Trossingen dazu bei, dass den Zuschauern toller Fußball geboten wurde. Neben vielen intensiven Zweikämpfen gab es packende Torraumszenen auf beiden Seiten. Zunächst verpasste Beiter (25.) den vierten Treffer, bevor Michael Bantle (26.) bedrängt von Dimitri Stroh fast ins eigene Tor getroffen hätte. Die Gäste erhöhten den Druck, doch ein Kopfball von Emanuel Alexi (30.) verfehlte knapp das Ziel. Wenig später drehte VfB-Schlussmann Sascha Vögele mit einer Glanztat einen Freistoß von Christian Balde um den Pfosten. Kurz vor der Pause ließ Spät Vanja Velemirov stehen, schoss knapp am langen Pfosten vorbei.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der VfB den besseren Start. Nach einer Flanke verfehlte ein Kopfball von Jonas Schinacher (48.) um Haaresbreite das Tor. Sechs Minuten später verhinderte Alexander Sopelnik auf der Torlinie gegen Andy Zimmermann den Einschlag. Nach einem Eckball führte eine Direktabnahme Niklas Wulle (62.) nicht zum gewünschten Erfolg.

Auf der anderen Seite waren die Gäste weiter um den Anschluss bemüht, dabei vor allem bei Standardsituationen gefährlich. „Beim Torabschluss hat uns die Konsequenz gefehlt“, bemerkte Probst. Bösingen dagegen beschränkte sich nun auf die eigene Abwehrarbeit und verwaltete den Vorsprung.

SpVgg Trossingen: Mustafa Avci – Kevin Frick, Alexander Sopelnik, Waldemar Giebelhaus (46. Maurice Merz), Vanja Velemirov, Christian Balde (78. Alexander Hermann), Anatol Walter (69. Eugen Walter), Valerij Bogdanov, Vladimir Biller (69. Mohammed Eid), Emanuel Alexi, Dimitri Stroh. Tore: 1:0 (3.) Kevin Hezel, 2:0 (4.) Marius Beiter, 3:0 (17.) Yannick Spät. – Zuschauer: 400. – Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen). - Gelbe Karten: 4/3.

VfL Mühlheim – SV Seedorf 3:2 (1:0). Nach 97 Minuten war es geschafft: Der VfL Mühlheim besiegte verdient Aufsteiger Seedorf. Die Gastgeber waren auf dem kleinen Winterrasenplatz in einem guten und schnellen Landesliga-Spiel die bessere Mannschaft. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer der Gäste stand der Sieg bei einer siebenminütigen Nachspielzeit auf wackligen Füßen. Nach dem Anschlusstreffer hatte die VfL-Abwehr Mühe, dass die drei Zähler auf dem Ettenberg blieben.

Nach dem Elfermetertreffer zum 3:2 kam es an der Außenlinie, in Höhe des Mühlheimer Tores, bei einem Luftzweikampf zwischen dem VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach und dem Seedorfer Johannes Wernz, der kurz zuvor eingewechselt worden war, zu einem heftigen Zusammenprall. Während dem Seedorfer wegen einer blutenden Kopfwunde ein Turban verpasst wurde und er weiterspielen konnte, musste der Mühlheimer – er war benommen liegen geblieben – mit dem Krankenwagen in die Klinik gefahren werden. Er wird seiner Mannschaft längere Zeit fehlen.

Einen weiteren, ungewöhnlichen Austausch gab es zum Seitenwechsel im Schiedsrichtergespann aus Neu-Ulm. Die Halbzeitpause verbrachte einer der beiden Assistenten im Mittelkreis sitzend. Er hatte sich während der ersten Spielhälfte eine schmerzhafte Zerrung zugezogen und konnte nicht weitermachen. Unter den zahlreichen Zuschauern wurde anschließend ein Ersatz gesucht. Der Böttinger Schiedsrichter Kai Uwe Villing erklärte sich bereit, den verletzten Assistenten zu ersetzen. Das klappte bestens. So konnte die Partie ohne große Schwierigkeiten zu Ende geführt werden.

Nach dem Schlusspfiff meinte VfL-Kapitän Sebastian Gleich: „Das war ein verdienter, aber teurer Sieg für uns. Wir haben das abgeliefert, was wir uns vorgenommen haben. Die Liste der Verletzten darf jetzt nicht noch länger werden.“

VfL Mühlheim: Robin Staiger, Sören Lurz, Max Drössel (84. David Schmid), Sebastian Gleich, Maik Schutzbach (90.+3 Jannik Mauch), Andreas Komforth, Jonas Kirchner (78. Robin Schad), Marc Bippus (72. Jan Kupferschmid), Leon Waizenegger, Maximilian Bell, Marcel Schilling. - Schiedsrichter: Anes Ramic (Lehr/Ulm Neu-Ulm). - Tore: 1:0 (34.) Jonas Kirchner, 2:0 (48./Foulelfmeter) Sebastian Gleich, 3:0 (61.) Max Drössel, 3:1 (84.) Jonas Haag, 3:2 (88./Foulelfmeter) Julian Link. - Gelbe Karten: 5/1. - Zuschauer: 255.

SC 04 Tuttlingen – SV Zimmern 4:1 (2:0). Nachdem der SV Zimmern in den ersten zehn Minuten mehr Spielanteile hatte, nutzte der in die Startelf gerückte Routinier Razvan Radu einen Ballverlust der gegnerischen Abwehr zum frühen 1:0. Eine Hereingabe von Rechtsverteidiger Franklin Diomed Ymele verwertete Radu nur wenig später sehenswert per Volleyschuss aus der Drehung. Die Gäste hatten, auch bedingt durch das clevere SC-Pressing, einige Ballverluste und fanden erst nach der Pause besser ins Spiel. Ismail Esen verkürzte zentral im Strafraum nach Vorarbeit von Nicolo Ippolito über links zum 1:2 und läutete damit die Druckphase des SVZ ein. Kapitän Markus Vogel mit seinem Abschluss im Strafraum (62.) und auch Jannik Thieringer per Freistoß (64.) waren nicht erfolgreich. Kurz vor diesem Freistoß parierte Andrei-Alexandru Burdun mit einer herausragenden Fußabwehr auch schon gegen Yasin Bozkurt (63.). In der 72. Minute wurde den Gästen das 2:2 wegen Handspiels aberkannt. Auf der Gegenseite konnte Torwart Moritz Bauer einen sicher geglaubten Ball nicht richtig aufnehmen – Laurent Sterling war direkt zur Stelle und bestrafte den Fehler eiskalt. Kurz nachdem Zimmern auf eine Dreierkette umstellte, legte Sterling nach Ali Akkayas Pass in die Spitze mit all seinem Tempo das Spielgerät an SVZ-Schlussmann Bauer vorbei und traf zum 4:1-Endstand im Lokalderby.

„Im Prinzip haben wir den Gegner aufgebaut durch haarsträubende, gravierende, individuelle Fehler, die den Gegner ins Spiel gebracht haben. Die ersten zehn Minuten haben uns gehört, eindeutig“, ärgerte sich Zimmern-Trainer Gunter Welzer, der auch mit den aus seiner Sicht „heimorientierten“ Entscheidungen des Unparteiischen nicht zufrieden war. SC-Trainer Andreas Keller hingegen bejubelte mit seinem Team den zweiten Saisonsieg: „Das Spiel war genau so, wie wir es erwartet haben. Es war ausgeglichen“, so Keller, der auch den guten Start ins Spiel anspricht. Nach der Pause hatte der SVZ mehr Zugriff. „Nach dem 2:1 haben wir schon gewackelt und hatten nach vorne dann nicht mehr viele Aktionen.“ Glück hatte der SC 04, als der Ausgleichstreffer aberkannt wurde. „So machen wir dann das 3:1 und ziehen das Momentum wieder auf unsere Seite und gewinnen es dann hintenraus auch verdient, mit Sicherheit auch ein Tor zu hoch“, fasst Keller die Schlussphase zusammen.

SC 04 Tuttlingen: Andrei-Alexandru Burdun, Franklin Diomed Ymele, Amat Dibba, Florin Tirca, Nico Wieneke, Patrick Renner (77. Ali Akkaya), Marcel John, Tim Kammerer, Robin Petrowski, Laurent Sterling (85. Kenny Anthony De Souza Heindel), Razvan Radu (71. Dia Al Deen Al Koleb). - Tore: 1:0 (10.) und 2:0 (14.) beide Razvan Radu, 2:1 (56.) Ismail Esen, 3:1 (75.) und 4:1 (80.) beide Laurent Sterling. – Gelbe Karten: 2/3. – Schiedsrichter: Timon Ulrich. – Zuschauer: 350. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte wegen Foulspiels gegen Nicolo Ippolito (81./Zimmern).