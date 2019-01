Tuttlingen trifft auf Hegnach

Der Tischtennis-Verbandsligist TTC Tuttlingen startet mit einem Heimspiel in die Rückrunde (Samstag, 18.30 Uhr, Albert-Schweitzer-Halle). Gegner ist der TTC Hegnach, eine Mannschaft, die derzeit einen Punkt weniger aufweist als die Tuttlinger. Hegnach ist ein Teilort von Waiblingen.

Sollten die Hegnacher in Bestbesetzung an die Donau reisen, dann dürfte es für die Tuttlinger schwierig werden, mit einem Erfolg in die Rückserie zu starten.

In der Verbandsliga Württemberg gibt es nach der Vorrunde die durchaus ungewöhnliche Situation, dass sich acht von zehn Mannschaften noch in Abstiegsgefahr befinden. Zu jenen Teams zählen auch der TTC Tuttlingen und der TTC Hegnach. Tuttlingen weist nach der Hinserie ein Punktekonto von 8:10 auf, die Gäste kommen auf eine Bilanz von 7:11. So kommt diesem Spiel gleich eine große Bedeutung zu.

Viel wird am Samstag davon abhängen, ob die Hegnacher, die am Sonntag um 14 Uhr zu Hause gegen den TTC Mühringen ein zweites Spiel an diesem Wochenende bestreiten, mit ihrer Top-Sechs nach Tuttlingen kommen. In diesem Fall würden sie als Favorit ins Spiel gehen. Die Tuttlinger konnten sich in der Vorrunde knapp mit 9:6 in Hegnach durchsetzen – ein denkwürdiges Spiel, in dem zwölf der 15 Spiele erst im fünften Satz entschieden wurden.

Die Tuttlinger haben während der rund siebenwöchigen Spielpause gut trainiert und hoffen nun darauf, mit einem Sieg ihr Punktekonto ausgleichen zu können. Auch im Rückspiel wird es wohl wieder zu einer Vielzahl spannender Spiele kommen, weshalb man im Lager der Blau-Weißen auf eine möglichst breite Unterstützung durch die Zuschauer hofft.

Das erste Auswärtsspiel in diesem Jahr führt die Tuttlinger am Samstag, 2. Februar (18.30 Uhr), zur SG Schorndorf.