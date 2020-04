Tuttlingen streicht das Stadtfest

Jetzt ist es sicher: Im Sommer 2020 sind Veranstaltungen in ganz Deutschland verboten. Die Stadt Tuttlingen streicht deshalb größere Events bis Ende des Jahres vom Kalender.

Die Formulierung in den neuesten Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern ist eindeutig: Großveranstaltungen sind bis mindestens 31. August in ganz Deutschland verboten. Das bedeutet auch für zahlreiche Events in und um Tuttlingen nun das sichere Aus – sowohl für Honberg-Sommer und das Southside-Festival, aber auch für Run and Fun, den Mittelaltermarkt oder das BMX-Männle-Turnier.

Die Stadtverwaltung Tuttlingen sagt darüber hinaus nach Absprache mit den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen auch alle eigenen Veranstaltungen bis Ende des Jahres ab. Betroffen ist davon vor allem das Stadtfest. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass man im September schon wieder dicht gedrängt auf Bierbänken sitzen wird“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck. Man könne nicht davon ausgehen, dass es bis dahin einen Impfstoff oder ein Medikament geben wird. Abstand halten sei also weiter angemessen. Es gelte, Kontakte und somit Übertragungswege zu minimieren. Bei Festen und Veranstaltungen könne die Abstandsregeln kaum eingehalten kann.

„Wir haben uns entschlossen, bis Ende des Jahres keine größeren städtischen Veranstaltungen mehr durchzuführen. Das machen wir auch mit Rücksicht auf diejenigen, die das organisiert hätten – und deren Arbeit dann vermutlich umsonst gewesen wäre“, sagte Beck.