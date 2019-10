„Tuttlingen soll Heimat sein“

In vier Tagen endet für Michael Beck der Wahlkampf. Am Sonntag, 3. November, wird entschieden, ob der 59-Jährige auch in den nächsten acht Jahren Oberbürgermeister von Tuttlingen sein wird. Das Stadtoberhaupt hat sich im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen den Fragen der Tuttlinger und der Redaktion gestellt.

Sie treten noch einmal als Oberbürgermeister für Tuttlingen an. Was sind Ihre Visionen für die Stadt im Jahr 2030?

Meine Vision ist, dass Tuttlingen 2030 weiterhin die wirtschaftlich stärkste Stadt der Region ist, gleichzeitig aber besondere Akzente in Sachen nachhaltiger Stadtentwicklung gesetzt hat. Die Elektrifizierung des Ringzugs und die Neugestaltung des Bahnhofs sind erste wichtige Projekte. Und dann ist es mir wichtig, dass auch 2030 die Menschen aus 100 Nationen Tuttlingen als ihre Heimat begreifen.

Ist es eine Lösung für den ÖPNV, Parkplätze außerhalb Tuttlingens anzubieten, um die Menschen ein Stück weit zu zwingen, mit Bus und Bahn in die Stadt zu fahren?

Zwingen will ich niemanden, aber wir müssen Anreize schaffen. Solche Parkplätze können ein Beitrag dazu sein – wir werden das prüfen. Allerdings sind da noch Fragen offen: Spontan fällt mir nur eine Haupteinfallrichtung ein, bei der es vom Platz her ohne weiteres möglich wäre – aus Richtung Schwenningen kommend. Die nächste Frage ist, wer den Shuttle-Betrieb in die Stadt bezahlt – aber das wäre lösbar. Wichtig ist vor allem, dass das Konzept so durchdacht ist, dass es auch angenommen wird. Es darf nicht so laufen wie bei dem Parkplatz der Kreis-Berufsschulen bei den Schrebergärten, der meistens leer steht.

Der Ringzug soll ausgebaut werden. Ein Haltepunkt soll Tuttlingen Stadtmitte sein. Es ist schwer vorstellbar, dass in der Stuttgarter Straße noch Platz für eine Bahn ist?

Eines vorweg: Wenn wir wollen, dass der ÖPNV mehr genutzt wird, müssen wir das Angebot verbessern. Und dieser Ringzug-Halt gehört dazu. Die Idee wurde schon im Masterplan des Büros Speer angedacht – Platz ist also da. Es gibt auch schon Studien, wie wir diesen Ringzug-Halt mit einem besseren Zugang zur Nordstadt und der neuen Donauquerung verknüpfen können. Dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen – deshalb sind wir schon dabei, die benötigten Liegenschaften zu erwerben.

Wird es beim Ringzug einen Haltepunkt bei Karl Storz geben? Das wäre doch sehr nah an dem Haltepunkt Tuttlingen Stadtmitte.

Die Ringzug-Haltestelle bei Karl Storz ist Teil eines größeren Konzepts, in der es um die Einführung des Stundentaktes auf der Donaubahn und die Elektrifizierung dieses Streckenteils geht. Der Stundentakt setzt voraus, dass es in diesem Bereich eine weitere Begegnungsstelle für Züge gibt. Und mit elektrischen Zügen, die schneller beschleunigen, wären auch kürzere Abstände zwischen den Haltepunkten praktikabel.

Wie schnell lassen sich Ihre Vorschläge von Radschnellwegen – auch ins Gewerbegebiet nach Neuhausen ob Eck – umsetzen?

Schnell leider nicht. Aber je eher wir mit diesem Projekt anfangen, desto früher kann es auch Realität werden. Fakt ist, dass der bestehende Radweg über den Hühnehof 15 Kilometer lang und kein attraktives Angebot für Leute ist, die mit dem Rad zur Arbeit fahren wollen. Wenn wir einen neuen Weg bauen, muss es die kürzeste Strecke sein. Und diese Trasse führt zu fast 100 Prozent über Tuttlinger Gemarkung. Nach gängiger Praxis müssten wir also 100 Prozent selbst bezahlen. Das sehe ich anders, denn sowohl der Landkreis als auch die Firmen im Gewerbepark profitieren davon. Man sieht: Es sind noch Gespräche nötig – aber wird sind dran.

Wie sehr stehen Sie mit den mittelständischen Unternehmen in Kontakt und was tun Sie, um Mittelständler zu fördern?

Wir machen das ständig. Tuttlingen hat eine unternehmerfreundliche Verwaltung. Da sieht man daran, wie sehr und wie schnell wir uns um die Vergabe von Grundstücken, um Bauanträge oder um Hilfe bei Nachfolgeregelungen bemühen. Das Wohl und Wehe der Stadt hängt davon ab, wie es den Firmen geht. Das ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Gerade auch in Hinblick darauf, mit welchem Nachdruck wir Gewerbegebiete schaffen. Das muss aber nachhaltig geschehen.

Beunruhigt Sie der wirtschaftliche Abschwung, und dass es deshalb schwierig werden könnte, Großprojekte wie die Sanierung der Gymnasien angemessen über die Bühne zu bringen?

Ja, denn wir haben die Erfahrung einer schwächelnden Wirtschaft schon 2008 gemacht. Allerdings haben wir als Kommunen auch Instrumentarien, wie wir darauf reagieren können. Momentan wirkt sich bei uns das Abflauen der Wirtschaft noch nicht aus, auch bei den Steuern für das nächste Jahr. Insgesamt sind wir aber vorsichtig in der Kalkulation. Für die Sanierung der Gymnasien haben wir zudem Rücklagen gebildet. Allerdings müssen wir wegen der Landesförderung im Jahr 2023 mit den Gymnasien fertig sein.

Für die Fußgängerzone ist viel Geld ausgegeben worden. Wie gelingt die Belebung der Innenstadt?

Das gelingt nur, wenn die Menschen, die in Tuttlingen wohnen, auch die Einzelhändler vor Ort besuchen. Stichwort: Buy local. Gleichzeitig müssen die Händler die Balance zwischen stationärem Handel und Online-Handel finden. Als Stadt unterstützen wir den Handel aktiv durch unser Citymanagement und durch die Wirtschaftsförderung. Wir sind zum Beispiel auch dabei, wenn es darum geht, Leerstände zu vermitteln. Aber die entscheidenden Impulse müssen vom Handel kommen – oder auch von ProTUT als Handels- und Gewerbeverein.

Oft haben wir darüber berichtet, dass Menschen in anderen Teilen der Stadt sich vernachlässigt fühlen, weil die Wohnumgebung nicht so adrett ist. Wie in der sogenannten Südstadt. Müssen nicht auch andere Bereiche der Stadt mehr berücksichtigt werden?

Dass Wohngebiete nicht so aufwändig hergerichtet werden wie die Einkaufsstraßen in der Stadtmitte, ist kein Tuttlinger Phänomen. Und auch im Süden haben wir Akzente gesetzt – ich erinnere nur an den Ebertplatz oder den Alten Friedhof. Ein Problem ist oft der Dreck. Der Bauhof ist angewiesen, liegengebliebene gelbe Säcke aufzuheben. Die Container, an denen es wilde Müllablagerungen gegeben hat, sind entfernt worden. Es liegt aber immer auch an den Menschen, die dort leben, dass sie sich um ihre Umgebung kümmern.

Welche Projekte wollen Sie für die Stadtteile Nendingen, Möhringen und Eßlingen umsetzen?

In Nendingen gibt es das Dorfentwicklungsprogramm. Mit der Wohnbau sind wir dabei, die restlichen Flächen zu erwerben und die Dorfmitte neuzugestalten. Der Schwerpunkt der Entwicklung soll nicht auf der grünen Wiese, sondern in der Ortsmitte stattfinden. Auch für Möhringen gibt es ein Entwicklungsprogramm – im Zusammenhang mit der Erschließung von Gänsäcker wurde ein ganzes Paket zusammengestellt. Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat besprechen wir, welche Schwerpunkte wir setzen. Und in Eßlingen haben wir das Pfarrhaus gekauft und erarbeiten gerade ein Konzept, wie wir das Gebäude und die Ortsmitte entwickeln. Und mit dem Tierkindergarten ist neues Leben in diese wichtige Einrichtung des Ortes eingezogen.

Zuletzt gab es im Internet öfter den Ausspruch, Sie sollten Bürgermeister für alle Tuttlinger sein. Was entgegnen Sie?

Ich bin Bürgermeister für alle Tuttlinger, aller Nationalitäten und Hautfarben. Und das mit großer Leidenschaft. Dass man dabei nicht immer alle zu 100 Prozent zufriedenstellen kann und auch mal aneckt, liegt in der Natur der Sache. Ich werde aber weiter allen mit Empathie begegnen und mich davon auch nicht durch die eine oder andere Äußerung unterkriegen lassen.

Stichwort: Alle Tuttlinger! Wie gelingt die Integration? Was können Sie tun, dass es wie von der AfD befürchtet, bei unterschiedlichen Nationalitäten und Schichten in der Stadt nicht zu sozialen Unruhen kommt.

Das ist Unsinn. In Tuttlingen gibt es ein friedliches Miteinander. Dass es auch mal Reibereien unter Menschen gibt, ist normal, und Tuttlingen unterscheidet sich nicht von anderen Städten dieser Größenordnung. Wenn es nun eine Gruppierung gibt, die Hass und Hetze betreibt und spalten will, dann lasse ich uns das von außen nicht einreden. Wie seit vielen Jahren kümmern wir uns über die städtische Integrationsarbeit darum, dass die Menschen gut zusammen leben und dass wir allen in Tuttlingen eine Heimat geben.

Was verdient ein Oberbürgermeister? Sind Sie in Aufsichtsräten und erhalten dafür eine Entschädigung? Ist der Verdienst bei Ihrer Arbeit und dem, was sie aushalten müssen, gerecht?

Für die Gehälter von Bürgermeistern und Oberbürgermeistern gibt es in Deutschland klare Gesetze. Es ist alles öffentlich und einsehbar, die Bürger können mein Gehalt nachrechnen. Bei der Tätigkeit in Aufsichtsräten, die aus dem Hauptamt abgeleitet sind, darf ich einen Teil behalten, einen Teil führe ich an die Stadt zurück. Aber auch das ist geregelt. Wenn man sich um ein öffentliches Amt bewirbt, dann ist die Frage des Gehalts klar. Darüber darf man sich dann nicht beklagen, und auch die Nebenwirkungen muss man aushalten. Allerdings muss ich sagen, dass sich in den vergangenen Jahren viel verändert hat. Es ist völlig anders als vor 26 Jahren, als ich zum ersten Mal Bürgermeister wurde.

Gibt es eine Entscheidung, die Sie als Oberbürgermeister von Tuttlingen im Rückblick als Fehler ansehen?

Ich mache genauso viele Fehler wie alle anderen, die arbeiten. Das eine oder andere Bauprojekt würde ich heute sicher anders angehen als vor ein paar Jahren. Das ist aber auch der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, zum Beispiel beim Verkehr. Es sind im übrigen auch nicht meine alleinigen Entscheidungen: Ich lege im Gemeinderat großen Wert auf einen möglichst breiten Konsens. Das dauert manchmal vielleicht etwas länger, das gemeinsame Ringen um eine Lösung hilft aber auch, größere Fehler zu vermeiden.

Worauf sind Sie als Oberbürgermeister von Tuttlingn stolz?

Ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist. Ich fühle mich in Tuttlingen wohl und ich will, dass viele, die in Tuttlingen leben und arbeiten, dieses Gefühl auch haben. Das liegt sicher auch an dem Angebot aus Sport und Kultur sowie an den vielen Arbeitsplätzen. Dass dies so bleibt, ist mein Bestreben.

Was soll später einmal über Sie gesagt werden, was Sie Tuttlingen hinterlassen haben?

Ich habe mich nie über Vorzeigeprojekte definiert, sondern habe mich eher auf das Netzwerken konzentriert. Ich freue mich, wenn später einmal festgestellt wird, dass es eine gute Zeit war und ich ein Oberbürgermeister war, der sich den Menschen mit Empathie zugewandt, der sich gekümmert und viel erreicht hat.

Machen Sie die acht Jahre, wenn Sie am 3. November gewählt werden sollten, als Oberbürgermeister denn noch voll?

Ich will die Amtszeit beenden. Das hängt aber auch davon ab, ob ich fit und gesund genug bleibe, um ein so herausforderndes Amt mit der nötigen Energie zu bewältigen.