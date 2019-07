Tuttlingen soll aufblühen

Alfons Schwab hat das ehrgeizige Ziel, in dem bisher vegetationsfreien Streifen vom Rathaussteg bis zur Werderstraße entlang der Donau 100 000 Wildblumenzwiebeln zu pflanzen. Der Leiter der Musikschule will nichts Geringeres, als die „Stadt für ihre Bürger zurückerobern“. Dabei ist er sich nicht zu schade, selbst mit anzupacken, was sein aktuelles Projekt „Tuttlingen blüht auf“ beweist.

35 Grad Celsius im Schatten. Der Planet gibt alles, um zu beweisen, dass die Klimaerwärmung nicht bloße Erfindung ist. Doch Alfons Schwab ist sich sicher, dass wir dieser nicht hilflos ausgeliefert sind, „wie das Kaninchen der Schlange“. Er will Mut machen, und zeigen, dass jeder etwas tun kann. Der 57jährige Leiter der Musikschule Tuttlingen hat neben der Musik mit dem Gartenbau eine weitere große Leidenschaft. Es kann passieren, dass man ihn in seiner Freizeit in den höchsten Kronen der Bäume herumkraxeln sieht, denn auch die Baumpflege ist sein Metier. An diesem heißen Nachmittag indes steigt er auf der Erde unter dem natürlichen Dach der Linden entlang des Donauufers umher und erläutert enthusiastisch seine Visionen für Tuttlingen.

Den Ort für seine Aktion am 11. Oktober hat Schwab bewusst gewählt. Solange im Frühjahr die Bäume am Donauufer noch frei von Laub sind, können Frühblüher wie Alpenveilchen, Schneeglöckchen oder Elfenkrokus aufblühen und Wildbienen und Insekten Nahrung bieten. Die Erde in diesem Bereich ist so weich, dass die Zwiebeln problemlos mit Stöckchen gepflanzt werden können. Und hier kommen die besonderen Protagonisten der Aktion ins Spiel. 1000 Tuttlinger Schüler sollen auf 1000 Metern jeweils 100 Blumenzwiebeln setzen. So werden am Ende 100 000 Wildblumenzwiebeln gepflanzt sein. Und damit bei der Aktion niemand „baden geht“, sichern DLRG, Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr die kleinen Gärtner.

Die Pflanzstöckchen präparieren die Schüler zuvor selbst und versehen diese mit Namen. Als sichtbares und bleibendes Zeichen für die Natur bleiben sie nach getaner Arbeit an Ort und Stelle, was zur Identifikation der Schüler mit dem Projekt beiträgt.

Unterstützung für sein ambitioniertes Vorhaben bekommt Schwab von zahlreichen Tuttlinger Vereinen. Oberbürgermeister Michael Beck hat spontan die Schirmherrschaft übernommen, Judith Sum das Logo für die Aktion selbst entworfen und Aylin Demirkaya ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Beide Schülerinnen sind überzeugt von der Idee „den Klimawandel gemeinsam anzugehen“.

Auch die Tuttlinger Bürger können sich einbringen und ein Zeichen setzen zur Erhaltung der Artenvielfalt und zur Förderung der Nachhaltigkeit. Denn zuerst müssen 18 000 Euro zur Beschaffung der Blumenzwiebeln aufgebracht werden. Unter dem Dach der Bürgerstiftung wurde ein Spendenkonto zweckgebunden eingerichtet.

Mit dieser Aktion ist Schwabs Ideenfundus für Tuttlingen aber noch lange nicht versiegt. Sonntags wünscht Schwab sich eine autofreie Weimarstraße und sieht vor seinem inneren Auge dort Familien flanieren und Kinder spielen. Die freien Flächen zwischen Tuttlingen und seinen Stadtteilen möchte Schwab verbinden und entwickeln. Sie sollen frei gehalten werden von Pestiziden, denn „hier haben wir einen wahren Schatz, der viel zu selbstverständlich hingenommen wird.“

Spendenkonto „Tuttlingen blüht auf“ bei der KSK Tuttlingen

IBAN: DE95 6435 0070 0008 5897 05