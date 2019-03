Tuttlingen siegt vor Gericht gegen Action Markt

2009 eröffnet der Discounter seinen ersten Markt in Deutschland und ist seither auf Expansionskurs. 2018 hat das Unternehmen von 250 Filialen in der Bundesrepublik. Insgesamt hat das Unternehmen mittlerweile mehr als 1 100 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Polen, Österreich und Deutschland – Tendenz steigend. 2017 machte Action insgesamt einen Umsatz von fast 3,5 Miliarden Euro. Das Sortiment von Action besteht unter anderem aus den Bereichen Haushalt, Dekoration, Büro und Hobby, Garten und Kosmetik. Das Sortiment wechselt dabei ständig und umfasst mehr als 16 000 Artikel.