Tuttlingen schafft zweiten Platz beim Stadtradeln 2019

In Hannover sind die Sieger des diesjährigen Stadtradelns gekürt worden. Tuttlingen belegt Platz zwei in seiner Kategorie, so eine Pressemitteilung.

Seit dieser Woche steht das Ergebnis endgültig fest: Tuttlingen hat in seiner Kategorie „Einwohnerzahl 10 000 bis 49 999“ wie im vergangenen Jahr den zweiten Platz erreicht. Platz eins ging erneut an die ostfriesische Stadt Leer. Innerhalb von Baden-Württemberg landete Tuttlingen, unabhängig von der Einwohnerzahl, auf Platz neun.

Insgesamt kamen laut Mitteilung durch 1803 Radelnde in den drei Wochen der Aktion 363 381 Kilometer zusammen – stolze 51 600 Kilogramm Kohlendioxidemissionen konnten so eingespart werden. Dafür hätte man mit dem Auto rund zehn Mal entlang des Äquators die Erde umrunden können. Für das kommende Jahr sei das erklärte Ziel, „die Ostfriesen vom Thron zu stoßen und somit auf Platz eins zu klettern“. Dafür brauche es noch mehr Teilnehmer und doppelt so viele Kilometer. Der Zeitraum steht jedenfalls schon fest: Vom 29. Juni bis 19. Juli 2020 heißt es wieder: In die Pedale treten fürs Stadtradeln.