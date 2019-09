Tuttlingen schafft es beim Stadtradeln auf Platz 1 in Baden-Württemberg

Platz eins geht an Tuttlingen – zumindest, wenn es ums Radfahren geht. Beim Stadtradeln haben sich viele sportliche und umweltbewusste Bürger beteiligt.

Das Ergebnis: stolze 363 381 Kilometer in drei Wochen – eine Steigerung zu 2018. Damit liegt Tuttlingen unter den baden-württembergischen Kommunen bis 50 000 Einwohner auf Platz eins.

Die Menschen überlegen sich neue Formen der Mobilität in Zeiten, in denen man immer mehr im Stau steht und über den Klimaschutz redet. Deshalb bin ich froh, dass wir mit über 52 Tonnen eingespartem CO2 rechnerisch ein gutes Signal gesetzt haben. Oberbürgermeister Michael Beck

Unter allen teilnehmen Städten im Land liegt Tuttlingen auf Platz zwei hinter Stuttgart. Auch bundesweit spielt die Donaustadt ganz vorne mit.

Diesen Erfolg ehrte die Stadt am vergangenen Samstag auf der Bühne am Marktplatz in verschiedenen Kategorien.

Alle, die ganz besonders zu diesem Ergebnis beitrugen und damit die erfolgreichsten Teilnehmer sind mit den am meisten gefahrenen Kilometern, erhielten vom Radbeauftragten Oliver Bock und Citymanagerin Fabienne Lübcke eine Urkunde überreicht.

Die fahrradaktivste Gruppe mit knapp 101 000 Kilometern ging an das Otto-Hahn-Gymnasium, gefolgt von dem Medizintechnikunternehmen Aesculap sowie dem Immanuel-Kant-Gymnasium.

Aber auch zahlreiche Einzelradler trugen zu diesem Top-Ergebnis der Stadt bei. Allein Guillermo Jennert vom Team Aesculap AG sammelte 2615 Kilometer auf seinem Rad. Seine Arbeitskollegen Frank Krämer und Claus Utz folgten ihm mit jeweils über 2000 Kilometern.

OB freut sich - fürs Klima

„Egal welchen Platz wir belegen, wichtig war mir, dass das Signal ankommt. Die Menschen überlegen sich neue Formen der Mobilität in Zeiten, in denen man immer mehr im Stau steht und über den Klimaschutz redet. Deshalb bin ich froh, dass wir mit über 52 Tonnen eingespartem CO2 rechnerisch ein gutes Signal gesetzt haben“, sagte Oberbürgermeister Michael Beck und betonte den wichtigsten Hintergrund des Stadtradelns: „Die Menschen haben erkannt, dass sie etwas für das Klima und die eigene Gesundheit tun und dass sie mit dem Rad schneller am Ziel sind“, so Beck bezogen auf Tuttlingen.

Insgesamt beteiligten sich beim Stadtradeln in Tuttlingen 1799 Radfahrer.