Tuttlingen präsentiert sich Laga-Kommission

Tuttlingen startet in die heiße Phase der Landesgartenschaubewerbung: Der Besuch der Bewertungskommission wird vorbereitet, außerdem gibt es demnächst Rundfahrten für Bürger, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Mitte April wird es ernst: 150 Minuten hat Tuttlingen dann Zeit, um die Vorzüge und Besonderheiten seiner Bewerbung um eine Landesgartenschau zu präsentieren. Diese Minuten werden laut Stadt Tuttlingen maßgeblich für die Entscheidung sein, ob die Stadt in den Genuss des Projektes kommen wird, das große Chancen für die weitere Stadt- und Freiraumentwicklung berge. Fällen wird diese Vorentscheidung eine Bewertungskommission, der unter anderem Vertreter des Städte- und Gemeindetages, von Gartenbauverbänden sowie Vertreter der Landesregierung angehören.

„Von diesem Termin hängt viel ab – deshalb ist die genaue Vorbereitung auch Chefsache“, so Oberbürgermeister Michael Beck. Wichtig sei es vor allem, die Besonderheiten der Tuttlinger Bewerbung heraus zu arbeiten: „Stärker noch als anderswo setzen wir neben der Entwicklung von neuen Freiräumen auf Schwerpunkte im Bereich Städtebau und Mobilität“, so der OB.

Gemeinsam mit Projektleiter Michael Hensch fuhr und ging Beck diese Tage die Route ab, die im April dann den Gästen aus Stuttgart präsentiert wird. Sie startet am Bahnhof, macht einen Abstecher zur Donau, führt dann entlang der Weimarstraße in die Nendinger Allee, die Donauauen und das Gewerbegebiet Nord. Auch Firmen der Medizintechnik werden in die Besichtigungstour eingebaut. Unterwegs werden die verschiedenen Schwerpunkte vor Ort erläutert – die Bürgergärten an der Donau, die Radschnellachse in der Weimarstraße, der neue Landschafts- und Erlebnisraum in den Donauauen, die Grünen Achsen durchs Gewerbegebiet – all das also, was die Tuttlinger Bewerbung ausmacht.

Parallel dazu werden auch zwei Rundfahrten für interessierte Bürger vorbereitet – die Termine werden demnächst bekannt gegeben, heißt es in der Pressemitteilung.