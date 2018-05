Tuttlingen muss in Wendlingen punkten

Der TTC Tuttlingen muss in der Tischtennis-Verbandsliga am Samstag beim TSV Wendlingen antreten. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr. Nach dem guten Start in die Rückrunde gelten die Tuttlinger als Favorit.

Ziel der Tuttlinger ist es, lange in der Saison um einen der ersten beiden Plätze mitzuspielen. Sollte dieser Plan nicht vorzeitig aus den Augen verloren werden, müssen die Blau-Weißen am Samstag in Wendlingen gewinnen. Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Ausgangssituation. Die ersten fünf Teams sind nur durch drei Punkte getrennt. Tabellenführer SC Staig weist 21:3-Punkte auf, der Tabellenfünfte, die TTF Altshausen, 17:5-Punkte. Dazwischen stehen der Meisterschaftsfavorit SV Salamander Kornwestheim II (20:4), der TTC Tuttlingen (20:6) und die TG Donzdorf (18:6). Mit einer Niederlage besteht die Gefahr, schon frühzeitig ins Niemandsland der Tabelle abzurutschen.

Die Vorzeichen vor dem Spiel in Wendlingen sind gut. Die Tuttlinger sind mit zwei Siegen gut in die Rückrunde gestartet. Zudem gewannen sie das Hinspiel gegen Wendlingen recht klar mit 9:3.

Die dritte Tuttlinger Mannschaft muss am Samstag um 16 Uhr in der Kreisliga C bei Dürbheim II antreten. (mas)