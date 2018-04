Tuttlingen meldet Landesklasse-Team ab

Die reguläre Saison in den Tischtennisligen ist vorbei. Es gibt Auf- und Absteiger. Für die größte Überraschung sorgte der TTC Tuttlingen. Die Donaustädter ziehen das Team aus der Landesklasse zurück.

Verbandsliga

TTC Tuttlingen – SC Staig 5:9. Gegen den späteren Meister hielten die Donaustädter lange gut mit. Ein Doppelerfolg und jeweils ein Sieg am vorderen, mittleren und hinteren Paarkreuz sorgten für den knappen Zwischenstand von 4:5. Mit zwei Erfolgen am vorderen Paarkreuz sorgten die Gäste für eine Vorentscheidung. Einzig Marian Pudimat gelang in der zweiten Einzelrunde ein Sieg. Punkte: Detlef Stickel/Volker Schneider, Stickel, Niki Schärrer, Thomas Fader, Pudimat.

TTC Tuttlingen – SSV Reutlingen 9:0. Gegen die als Absteiger feststehenden Gäste gab es einen Sieg in Rekordzeit. Nach 95 Minuten verließen die Teams die Platte. Im ganzen Spiel gaben die Tuttlinger lediglich fünf Sätze ab. Punkte: Detlef Stickel/Volker Schneider, Niki Schärrer/Andreas Kohler, Marian Pudimat/Thomas Fader, Stickel, Schneider, Schärrer, Pudimat, Fader, Kohler.

Landesklasse

TSV Gomaringen – TTC Tuttlingen II 7:9. Mit einer mannschaftlich starken Leistung hat sich der TTC den Sieg und Platz vier gesichert. Eine bemerkenswerte Leistung: Schließlich müssen die Tuttlinger die Mannschaft nun zurückziehen, da mit Timo Bausert, Sebastian Rössler, Adrian Gött und Kai Ottmar gleich vier Spieler den Verein in Richtung Liptingen verlassen werden.

Für das Spiel in Gomaringen hatte sich die Mannschaft vorgenommen, die Saison mit einem Sieg versöhnlich ausklingen zu lassen. Das gelang nach hartem, etwa dreieinhalbstündigem Kampf. Dabei hätten es die Tuttlinger abkürzen können. Aber drei der vier Partien über fünf Sätze wurden verloren. Punkte: Bausert/Markus Schmitz (2), Rössler/Wolfgang Britsch, Bausert (2), Schmitz, Ralf Kohler, Rössler und Ottmar.

Bezirksliga Herren

TTC Sulgen – TV Aldingen 9:0. Mit einer derben Niederlage hat sich der TVA als Absteiger aus der Bezirksliga verabschiedet. Insgesamt gelangen den Gästen beim Meister nur drei Satzgewinne.

TSV Dormettingen – SV Liptingen 9:7. Beim Dritten schlug sich Liptingen besser als erwartet. Ohne den fehlenden Topspieler Jan Lindeman lagen die Gäste im Duell ersatzgeschwächter Mannschaften nach den Doppeln 1:2 zurück. Anschließend zog Dormettingen auf 6:1 davon. Armin Dümmel und Florian Zitz, der ein guter Ersatz von Lindeman war, verkürzten auf 6:3. Die Gäste kamen in der Folge auf 7:8 heran, waren im entscheidenden Doppel aber chancenlos. Punkte: Erhard Konrad/Dümmel, Zitz (2), Dümmel (2), Dirk Scherer, Thomas Fuhrmann.

TTC Spaichingen – TSV Endingen 9:6. Durch die Niederlage in der Primstadt verabschiedete sich der TSV als Absteiger aus der Klasse. Nach den Doppeln führten die Gäste 2:1. Lediglich Markus Kübler/Arthur Jakoby holten einen Punkt. In der Folge wechselten sich Sieg und Niederlage ab, Endingen lag 4:3 vorne. Danach gingen die Hausherren erstmals durch zwei Erfolge von Frank Dinter und Walter Kästle in Führung. Heiko Paitz konnte im Spitzenspiel gegen Endingens Nummer eins, Thomas Räse, eine 2:0-Satzführung nicht nutzen und unterlag zum 5:5. Mahmut Hadzihasanovic, Kübler, Dinter und Kästle sicherten dem TTC mit klaren Siegen den Erfolg. Punkte: Kübler/Jakoby, Paitz, Kübler (2), Dinter (2), Kästle (2), Hadzihasanovic.

Kreisliga A 2

TV Aldingen II – TTC Wehingen 7:9. Gegen den Vierten gab es für den TVA eine knappe Niederlage. Ernst Hohner/Werner Langmeier gewannen zwar ihr Doppel zur Führung. Dann war aber Wehingen am Zug, holte sechs Punkte in Serie. Günter Friederich und Erhard Müller, die am hinteren Paarkreuz alle vier Einzel gewannen, hielten die Pleite in Grenzen. Punkte für Aldingen: Hohner/Langmeier, Friedrich (2), Müller, Langmeier, Thorsten Hosfeld. Wehingen: Dietmar Reiner/Ulrich Schönfeld (2), Leo Sprich/Maik Braunschweiger, Schönfeld, Reiner (2), Sprich, Valentin Chiev (2).

TTV Zimmern – TTC Spaichingen II 5:9. Mit den Spielen im mittleren Paarkreuz übernahmen die Gäste das Kommando. Aus dem 2:3-Rückstand nach den Doppeln und den Spitzeneinzeln gewann Spaichingen viermal in Serie. Zwar kam Zimmern dann auf 5:6 heran. Aber Daniel Zepf, Pavel Kolmogorov und Hartmut Damnik, die beide Einzel zu ihren Gunsten entschieden, sicherten den Sieg. Punkte: Jürgen Ketterl/Kolmogorov, Zepf/Damnik, Kolmogorov (2), Zepf (2), Alexander Krieger, Hartmut Damnik (2).

Kreisliga B 2

TTC Rottweil III-SV Liptingen III 9:7. Den rettenden Punkt hatten die Liptinger fast in Händen. Im entscheidenden Doppel führten Horst Schoch/Markus Nesper schon 2:0 und unterlagen doch nach fünf Sätzen. Zuvor hatten sie wie auch Wigand Keller/Wolfgang Sager gewonnen und den SVL 2:1 in Führung gebracht. Schoch, Keller und Daniel Graf sorgten in der ersten Einzelrunde für das zwischenzeitliche 5:3 aus Sicht der Gäste. Nesper und Keller gewannen zum 7:5 und stärkten die Hoffnung der Gäste auf den fehlenden Punkt zur Rettung. Daraus wurde nichts. Die weiteren Partien gingen verloren. Punkte: Keller/Sager, Schoch/Nesper, Schoch, Keller (2), Graf, Nesper.

TTC Villingen I-SV Liptingen III 9:1. Beim Dritten Villingen war der ersatzgeschwächte SVL chancenlos und stieg durch die Niederlage ab. Zwei Punkte wurden kampflos abgegeben. Daniel Graf gelang der Ehrenpunkt. Markus Nesper verpasste knapp einen weiteren Zähler. Punkt: Graf.

Kreisliga C 2

TTC Sulgen IV-SV Liptingen IV 9:2. Die klare Niederlage beim Vierten zeichnete sich bereits nach den Doppeln ab. Einzig Günter Heitzmann/Tanja Renner kamen beim 2:3 in die Nähe eines Punktgewinns. Florian Titz brachte sein Team anschließend auf 1:3 heran. Dann siegte Sulgen IV fünfmal in Serie. Christian Endres ging über die volle Distanz und unterlag 7:11 im fünften Satz. Das bessere Ende in einem Marathonmatch hatte Georg Siebierski, der den zweiten Liptinger Punkt holte. Punkte: Titz, Sibierski.

TTC Spaichingen IV –TG Schwenningen IV 8:8. Im letztlich bedeutungslosen Spitzenspiel bewahrte Meister Spaichingen seine weiße Weste und blieb in allen 16 Spielen ohne Niederlage. Mit zwei Einzelsiegen waren Erwin Schlecht und Gert Molsner die stärksten Spieler beim Aufsteiger in die B-Liga. Dass es ein zähes Ringen war, zeigt die Tatsache, dass sechs Spiele im fünften Satz entschieden wurden. Die Gäste hatten den besseren Start, lagen nach den Doppeln 2:1 vorne. Nach dem Ausgleich von Schlecht wechselten sich Sieg und Niederlage bei den Spaichingern ab. Molsner und Harald Blessing sorgten dann für die 5:3-Führung. Mit zwei Siegen am mittleren Paarkreuz glich Schwenningen aus und durch Stefan Kienzler sogar 7:6 in Führung. Molsner und Jürgen Schmidt retteten durch ihre Siege zum 8:7 wenigstens einen Zähler. Punkte: Molsner/Schmidt, Schlecht (2), Emre Yildirim, Blessing, Molsner (2), Schmidt.

Kreisklasse A Bad. Schwarzwald

RV Erdmannsweiler II - TTV Möhringen 8:5. Den Gästen ist zum Saisonende die Luft ausgegangen. Beim Tabellenletzten, den Möhringen in der Hinserie noch 8:0 besiegt hatte, kassierte der personell geschwächte TTV die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen. Die Eingangsdoppel endeten ausgeglichen. Durch Siege von Frank Neitzel und Alexander Francesko am oberen Paarkreuz gingen die Gäste 3:1 in Führung. Der gute Start war schnell nichts mehr wert. Denn Erdmannsweiler gewann sechs Spiele in Serie und lag 7:3 in Führung. Zwar verkürzten Francesko und Christoph Fischer noch auf 5:7. Mit einem Fünfsatzsieg gegen Christian Lempe machte der RVW den Sieg perfekt. Die Niederlage war typisch für die Saison. Während der Vierte den Spitzenmannschaften Paroli bot, ließ er oft gegen abstiegsgefährdete Gegner Zähler liegen. Punkte: Neitzel/Lempe, Francesko (2), Neitzel, Fischer.

Kreisklasse D Bad. Schwarzwald

TV Grüningen IV - TTV Möhringen II 0:8. Der Gastgeber konnte keine Mannschaft stellen. Möhringen nahm kampflos die Punkte mit.