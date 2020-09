Tuttlingen liegt beim Stadtradeln vor Leer

Tuttlingen hat beim Stadtradeln Leer überholt. Das teilt Stadtsprecher Arno Specht unserer Zeitung mit. Mit 684 623 zurückgelegten Kilometern liegt die Donaustadt vor dem Konkurrenten aus Ostfriesland, der in den vergangenen beiden Jahren vor Tuttlingen den ersten Platz in der Kategorie „Städte bis 50 000 Einwohner“ belegte. Dieses Jahr kommt Leer zum Ende der Aktion nur auf 388 170 Kilometer. Mit 1549 Einwohner haben sich aber auch weniger Menschen am Stadtradeln beteiligt als in Tuttlingen, wo sich 2639 Menschen auf den Fahrradsattel schwangen. „Wir freuen uns über diesen Erfolg“, sagt Specht. Das Interesse der Bürger am Stadtradeln zeige, dass das Thema Radfahren mittlerweile eine gewisse Stellung in der Gesellschaft habe.

Auch landesweit hat es laut einer Pressemitteilung des Ministeriums für Verkehr in diesem Jahr eine „Rekordbeteiligung“ an dem Wettbewerb gegeben. So haben bislang 81 000 Baden-Württemberger aus 349 Kommunen mehr als 17 Millionen Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Das seien 50 Prozent mehr als im Vorjahr – und es könnten noch mehr werden. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 31. Oktober.