Tuttlingen leiht Bilder nach Frankfurt aus

Die Galerie der Stadt Tuttlingen stellt der Schirn Kunsthalle Frankfurt die aus 60 Bildern bestehende Edition „Walk in Time II“ von Daniel Beerstecher für die derzeit laufende Ausstellung „Walk!“ zur Verfügung.

Die Editionen „Walk in Time I“ und „Walk in Time II“ wurden 2020 im Rahmen eines Förderprogramms vom baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur für die Galerie der Stadt Tuttlingen erworben und sind seither als Dauerleihgaben in der städtischen Sammlung.

In der großen international besetzten Gruppenausstellung „Walk!“ der Schirn Kunsthalle Frankfurt ist das Werk von Daniel Beerstecher ein wichtiger Baustein. Die von Fiona Hesse und Matthias Ulrich kuratierte Ausstellung ist den bisher kaum beleuchteten Facetten des Gehens in der zeitgenössischen Kunst gewidmet. Mit Fotografien, Videoarbeiten, Performances, Collagen, Zeichnungen, Malereien und Skulpturen präsentiert die Schau noch bis Sonntag, 22. Mai, einen Überblick über das Spektrum künstlerischer Positionen der Gegenwart, die die Fortbewegung zu Fuß ästhetisch mit den Herausforderungen unserer Zeit verschränken.

Daniel Beerstechers Serien „Walk in time I“ und „Walk in time II“ sind im Zusammenhang mit der viel beachteten und außergewöhnlichen Langzeitperformance „Walk in Time“ im Rahmen des Skulpturenprojektes Donaugalerie 2019 der Stadt Tuttlingen (siehe www.donaugalerie.com) entstanden. Als „lebende Skulptur“ war Beerstecher 60 Tage lang in einem meditativen „Slow Walk“ in extremer Langsamkeit entlang der Donau unterwegs, von der Donauquelle in Donaueschingen nach Tuttlingen und weiter nach Neuhausen ob Eck. Dort endete sein 42 Kilometer langer Marathon der Langsamkeit auf der Startbahn des dortigen Flughafens. Seine Position wurde durch ein GPS-Gerät auf eine Internetseite übermittelt, auf der auch eine bildliche Übertragung der Live-Aufnahmen einer Webcam stattfand. Dabei wurden während der Dauer des Walks Werte wie die aktuelle Herzfrequenz und Laufgeschwindigkeit übertragen und graphisch aufgezeichnet. In der Ausstellung der Schirn Kunsthalle wurde die Edition „Walk in Time II“ („Die Farben der Daten“) zusammen mit einem Monitor installiert, auf dem der mit der Webcam aufgenommene Film des 60-tägigen Slow Walks zu sehen ist.