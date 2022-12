Tuttlingen läutet Weihnachten ein

Ein Weihnachtsmarkt rund um den Place de Draguignan – das gab es schon mal, allerdings deutlich kleiner.

Dieses Jahr findet dort der Weihnachtsmarkt des Rittergartenvereins statt, der vor Corona noch am Rittergarten in der Neuhauser Straße beheimatet war. Diesmal also in der Innenstadt, und dort gibt es neben den Ständen auch Programm.

Das ist das Programm

Am Samstag, 3. Dezember, beginnt es um 11 Uhr mit dem Weihnachtskasperle, zu jeder vollen Stunde spielen die Swingenden Nikoläuse aus Stuttgart. Musik von „Lea & Jana“ gibt es ab 18 Uhr, und zuvor, um 17.30 Uhr, eine spirituelle Atempause.