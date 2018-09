Tuttlingen hat viel Besuch aus den Partnerstädten

Die Partnerschaft von Tuttlingen mit seinen frankophonen Partnerstädten lebt. Nachdem zunächst 25 Senioren aus der Schweizer Partnerstadt Bex in Tuttlingen zu Gast waren und vier Boule-Mannschaften aus dem französischen Draguignan Tuttlingen anlässlich des Turniers zum 25-jährigen Bestehen des hiesigen Boule-Clubs besuchten, reiste zum Stadtfest am vergangenen Wochenende eine kleine Delegation um Bürgermeister Richard Strambio aus Draguignan an.

In den zurückliegenden Wochen hatte Tuttlingen zunächst Besuch aus Bex in der Schweiz. Die Gruppe wurde zunächst mit einem Grillessen in der SC 04 Lounge begrüßt. Einer der Höhepunkte war der Empfang im Ratssaal, bei dem Stadtrat Hans Roll in Vertretung von Oberbürgermeister Michael Beck die Gäste begrüßte und besonders auf das im kommenden Jahr bevorstehende Jubiläum der Verbindung beider Städte einging: „ 1959 hat alles mit einem Schüleraustausch begonnen, jetzt wird der Austausch von allen Generationen gepflegt. Deshalb freuen wir uns besonders auch über den regen Austausch.“

Den restlichen Tag verbrachten die Schweizer in Tübingen. Nach einer Altstadtführung bewunderten sie die Stocherkähne auf dem Neckar und auf der Rückfahrt die Silhouette der Burg Hohenzollern.

Zum Turnier des Boule-Clubs Cochonnet waren vier Mannschaften aus Draguignan angereist. Boule wird in Draguignan viel gespielt. Draguignan gilt als eine der bedeutendsten Städte in dieser Sportart – nationale, Europa- und Weltmeister sind dort zu Hause. Die Franzosen äußerten sich begeistert über die Möglichkeiten, mitten in der Stadt, auf dem Platz im Stadtgarten, spielen zu können, über die Qualität des Platzes und über die ungezwungene Atmosphäre. Mannschaften aus der Stadt und der weiteren Region sorgten für spannende Begegnungen.

Gegenbesuche geplant

Die Betreuung der Gäste lag in den Händen der beiden Partnerstadtkommissionen. Gemeinsam mit der Partnerschaftsbeauftragten im Rathaus, Elisabeth Schütze, wurde ein Rahmenprogramm gestaltet.

Das Stadtfest brachte die nächsten Kontakte. Aus Draguignan war Strambio mit einer kleinen Delegation angereist. Am Stand der Partnerstadt wurden Kostproben des für die Stadt typischen Rosé-Weins und Tapenade (Olivenpaste) gereicht. Neu waren die süßen Spezialitäten eines Chocolatiers aus Draguignan.

Im Oktober sind Begegnungen in Bex, im November in Draguignan vorgesehen.