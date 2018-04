Tuttlingen gewinnt Verfolgerduell und festigt Platz zwei

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat Tabellenführer VfL Mühlheim gegen den SV Gosheim 2:0 gewonnen und hält weiter Kurs Richtung Landesliga (siehe Spiel des Tages). Der SC 04 Tuttlingen hat das Verfolgerduell beim FV 08 Rottweil 3:1 gewonnen und den zweiten Platz gefestigt. Die SpVgg Trossingen besiegte den Vierten SV Villingendorf 4:3. Nach dem 1:4 gegen den FV Kickers Lauterbach steht Schlusslicht FV Fatihspor Spaichingen als erster Absteiger in die Kreisliga A fest.

FV 08 Rottweil – SC 04 Tuttlingen 1:3 (1:1). – Tore: 1:0 (13.) Sascha Mauch (Elfmeter), 1:1 (21.) Carlos Hehl, 1:2 (54.) Florin Tirca (Elfmeter), 1:3 (64.) Ali Akkaya. – Zuschauer: 110. – Schiedsrichter: Maurice Rummel (Frommern). – Gelbrot für Manuel Schnell (61./Rottweil). In einem guten Bezirksliga-Spiel agierten beide Teams von Beginn an mit offenem Visier, wobei die Donaustädter kompakter wirkten. Nach einem Foulspiel von Torhüter Andrei-Alexandru Burdun an Kevin Garcia gab es Strafstoß für die Gastgeber, den Sascha Mauch (13.) zum 1:0 verwandelte. Wenig später verpasste Mauch freistehend das 2:0. Dies rächte sich im Gegenzug, als Carlos Hehl (21.) gegen die zu sorglose 08-Abwehr zum 1:1 traf. Auch im zweiten Durchgang war die Partie unterhaltsam. Marius Otte (50.) verpasste die erneute Führung für den FV 08. Danach kam es für Rottweil knüppeldick. Florin Tirca (54.) traf für die Gäste per Elfmeter zum 2:1 und Manuel Schnell sah die Ampelkarte (61.). Der SC hatte nun Vorteile und nach einer schönen Ballstafette markierte der eingewechselte Ali Akkaya (64.) das 3:1. Auch in Unterzahl gaben die Gastgeber nie auf. Die clever agierenden Gäste waren aber gefährlicher und einem weiteren Treffer näher als Rottweil.

SpVgg Trossingen – SV Villingendorf 4:3 (3:2). – Tore: 1:0 (13.) Waldemar Giebelhaus, 2:0 (16.) Eugen Walter, 3:0 (22.) Marco Mazzeo, 3:1 (30.) Christian Höllerich, 3:2 (36.) Marc Müller (Elfmeter), 3:3 (58.) Jan Roth, 4:3 (90.) Dimitri Stroh. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Johannes Scheibner (Oberkollbach). Trossingen begann druckvoll und führte nach 22 Minuten bereits 3:0. Trotz des Rückstands bewiesen die Gäste Moral, obwohl zunächst ihr Torjäger Denis Kimmich mit Verdacht auf Armbruch ins Krankenhaus musste. Nachdem Christian Höllerich (30.) zum 3:1 getroffen hatte, war der SVV nach dem Elfmetertor von Marc Müller (36.) zum 3:2 wieder dran. Obwohl auch Taktgeber Müller nach der Pause verletzt ausgewechselt werden musste, spielten die Gäste weiter nach vorne und kamen zum Ausgleich. Doch die Musikstädter konnten nach 70 Minuten noch einmal zulegen, trafen zunächst durch Eugen Walter Aluminium, bevor Dimitri Stroh (90.) den Siegtreffer besorgte.

FV Fatihspor Spaichingen – FV Kickers Lauterbach 1:4 (0:2). – Tore: 0:1 (17.) Dennis Rothkranz (Elfmeter), 0:2, 0:3 (32., 66.) Yannick Broghammer, 1:3 (68.), 1:4 (73.) Joshua Broghammer. – Zuschauer: 30. – Schiedsrichter: Andreas Hessok (Oberteuringen). – Gelbrot für Samet Tirit (82./Fatihspor). Die Gäste bestimmten das Duell der Aufsteiger von Beginn und kamen zu einem nie gefährdeten Erfolg. Nach einem Foulspiel an Marco King erzielte Dennis Rothkranz (17.) per Strafstoß das 1:0. In der Folgezeit vergaben die Gäste weitere Möglichkeiten. Mit einem Doppelpack erhöhte Yannick Broghammer auf 3:0. Das 3:1 für die Gastgeber erwies sich als Strohfeuer. Die Kickers gaben weiter den Ton an und erhöhten durch Joshua Broghammer (73.).

SC Wellendingen – BSV 07 Schwenningen 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 (30.) Patrick Schneider, 1:1 (90.+1) Tomislav Dujmic. – Zuschauer: 110. – Schiedsrichter: Hans-Helmut Sachse (Rottenburg). Wellendingen lieferte im ersten Durchgang eine starke Vorstellung ab und ließ Ball und Gegner laufen. Einziges Manko war die schlechte Chancenverwertung. Auch in Halbzeit zwei gaben die Gastgeber den Ton an, gingen aber mit den Möglichkeiten weiter großzügig um. Das rächte sich in der Nachspielzeit, als Tomislav Dujmic aus gut 20 Metern zum für die Gäste glücklichen 1:1 traf.

SG Bösingen II/Beffendorf – SpVgg Bochingen 0:3 (0:2). – Tore: 0:1 (33.) Stefan Egeler, 0:2 (44.) Ugur Akbaba (Elfmeter), 0:3 (60.) Timo Bauer. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Murat Avlayci (Bad Saulgau). Obwohl die Platzherren vor der Pause mehr Spielanteile hatten, führten die Gäste durch die Treffer von Stefan Egeler und Ugur Akbaba 2:0. Als die Gastgeber gleich nach der Pause zwei gute Chancen ausließen, konterten die Gäste erneut. Dabei schloss Timo Bauer einen Konter zum 3:0 ab. Somit war die Partie schon nach einer Stunde entschieden, weil danach von der SG auch nicht mehr viel kam.

SG Böhringen/Dietingen – SpVgg 08 Schramberg 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (39.) Lukas Bühl, 2:0, 3:0 (77., 78.) Volker Schneider, 3:1 (81.) Damir Omerovic. - Zuschauer: 130. – Schiedsrichter: Ahmet Nacar (Offenburg). Die Gastgeber waren gleich gut im Spiel, vergaben aber durch Matthias Mayer (8.) einen Strafstoß. Auch danach war die SG tonangebend und nach einer Flanke von Sebastian Bantel traf Lukas Bühl (39.) per Kopf zum 1:0. Als die Gäste ihre Angriffsbemühungen verstärkten, konterten die Platzherren eiskalt. Dabei schnürte der eingewechselte Volker Schneider mit einem Doppelpack zum 3:0 innerhalb von 120 Sekunden den Sack endgültig zu. Wenig später sorgte Damir Omerovic mit dem 3:1 noch für Ergebniskosmetik.

SG Aichhalden/Rötenberg – SV Zimmern II 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (34.) Nino Schrankenmüller, 0:2 (86.) Alexander Hermann, 1:2 (90.+2) Oliver Hoffkamp. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Sinan Aksakal (Schopfloch). Die stark ersatzgeschwächten Gastgeber verkauften sich gegen die mit Akteuren aus dem Landesliga-Kader verstärkte SVZ-Reserve gut. Dennoch stand am Ende eine knappe Niederlage, weil die Gäste mehr Spielanteile und auch ein Chancenplus hatten. Nach zehn Minuten vergab die SG eine gute Möglichkeit zur Führung. Danach ließ auch der SVZ Chancen ungenutzt, bevor Nino Schrankenmüller (34.) zum 1:0 traf. Auch nach der Pause verrichteten die Gastgeber viel Laufarbeit, doch die Gäste erzielten durch den eingewechselten Alexander Hermann (86.) das 2:0. Die SG gab nicht auf, erzielte noch den Anschlusstreffer.