Tuttlingen gewinnt das SWR1-„Hitmach-Duell“

Das „Hitmach-Duell“ hat am Mittwoch auf dem Marktplatz stattgefunden. Die SWR1-Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein sind während der Abstimmungsphase zur SWR1-Hitparade in ganz Baden-Württemberg unterwegs.

Harry Styles-Lied als Aufgabe

Tondera-Klein machte einen Zwischenstopp in Tuttlingen, während sein Kollege zeitgleich im Schlosspark in Weinheim Präsenz zeigte. Die beiden Städte traten damit gegeneinander an. Die beiden Moderatoren erhielten eine „Hitmach“-Aufgabe, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten drehte. Am Mittwoch in Tuttlingen und Weinheim stand dabei der Titel „Watermelon Suger“ von Harry Styles im Fokus in Kombination mit der Aufgabe, so viele Kilogramm an Melonen und Kürbisse zu sammeln, wie möglich.

Gaby Wälder bringt Obst und Gemüse

Dazu waren die Tuttlinger aufgefordert, auf dem Marktplatz beim SWR1-Team ihre Melonen und Kürbisse wiegen zu lassen. Die Moderatoren waren somit bei dieser Aufgabe auf die Tuttlinger vor Ort angewiesen. Unterstützung erhielten sie beispielsweise von der Tuttlingerin Gaby Wälder, die ihre Melonen und Kürbisse bei Corvin Tondera-Klein und Carolin Hoos vom SWR1-Team zum Wiegen vorbeibrachte.

100 Kilo zu 21 Kilo: klarer Sieg

Da Tuttlingen 100 Kilo und Weinheim nur 21 Kilo insgesamt auf die Waage brachte, ging der Tagessieg schließlich nach Tuttlingen. Als Gewinn ergatterten zwei Tuttlinger Tickets für die Hitparaden-Finalparty am Freitag, 28. Oktober, in der Stuttgarter Schleyerhalle.