Tuttlingen feiert wieder gemeinsam

Die Organisation des 16. Internationalen Tuttlinger Begegnungsfests am Sonntag, 25. September, von 12 bis 18 Uhr in der Moltkestraße und im Stadtgarten nimmt Formen an. Die ehrenamtlich arbeitende Projektgruppe um Felicitas Guggenberger, Uwe Schwartzkopf und Hans-Martin Schwarz hat nun das Programm vorgestellt.

So wird laut einem Presseschreiben nach dem traditionellen Begrüßungslied „Jambo“ unter der Regie von Ali Salim das multireligiöse Friedensgebet mit bosnischen und türkischen Imamen sowie Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche stattfinden. Oberbürgermeister Beck wird ein Grußwort sprechen, ebenso ein Vertreter des Landkreises. Dabei wird das Thema Frieden eine besondere Rolle spielen.

Dann gibt es Auftritte des serbischen Vereins, der ukrainischen Gruppe, der Musikschule, von Massimo Serra, von Franky and Friends, der afrikanisch-deutschen Trommelgruppe und Afro Pop mit Tony Slay. Dazwischen wird es immer wieder kurze inhaltliche Beiträge von Rose Lovrecovic von der ini Asyl und Edmond Jäger vom DGB sowie der Initiative internationale Begegnung geben.

Es werden serbische, bosnische und türkische Speisen angeboten ebenso wie ukrainisches Essen. Auch Spezialitäten aus Kamerun und Nigeria dürfen nicht fehlen. Der Rittergartenverein wird Raclette anbieten, der Frauenhaus-Verein fair gehandelten Kaffee und Kuchen. Ebenso ist der Weltladen mit Pide-Kaffee und fair gehandelten Produkten dabei.

Der Getränkestand, an dem auch Bauernhofeis vom Lohhof angeboten wird, wird von der Initiative Begegnung, Stadt- und Kreisräten ehrenamtlich betreut: „Wir benötigen diese Einnahmen, um das Fest zu finanzieren, trotzdem werden wir die Getränke recht günstig anbieten, damit sie sich alle leisten können“, werden Hans-Martin Schwarz und Uwe Schwartzkopf in dem Schreiben wiedergegeben.

Bei weiteren Infoständen bieten die ukrainische Gruppe, die Volkshochschule, die Ini Asyl, Attac, der Verein Women for Women und zwei Gruppen mit Projekten aus Tansania und Ghana Informationen an. Auch Buntgut von der Caritas, die Stadtbibliothek mit einem Kinderprogramm und der Integrationsbeirat der Stadt Tuttilngen sind mit von der Partie.

Felicitas Guggenberger und Hans-Martin Schwarz danken allen Sponsoren, die das Fest mit ermöglichen: „Ohne die finanzielle und logistische Unterstützung der Stadt Tuttlingen, von ProTUT, der Kreissparkasse Tuttlingen sowie des Lions-Clubs und der Hirschbrauerei wäre dieses Fest nicht möglich.“