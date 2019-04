Tuttlingen erwartet TTC Mühringen

Der Tischtennis-Verbandsligist des TTC Tuttlingen steht auf dem Relegationsplatz. Nächster Gegner ist am Samstag der TTC Mühringen (Albert-Schweitzer-Halle, 18.30 Uhr).

Gegen Mühringen haben die Tuttlinger etwas gut zu machen, wurde das Hinspiel doch mit 9:0 am grünen Tisch für die Mannschaft um Spitzenspieler Markus Teichert gewertet. Die Tuttlinger hatten seinerzeit sportlich mit 9:5 gewonnen, doch wegen einer falschen Doppelaufstellung beide Punkte verloren.

Die Gäste liegen derzeit drei Punkte vor den Tuttlingern, so dass die Gastgeber in Zugzwang sind. Der Tabellensechste verfügt über ein starkes vorderes Paarkreuz. Teichert hat im bisherigen Verlauf der Rückrunde erst ein Spiel verloren, und auch Attila Namesztovszki ist stark einzuschätzen. Für Detlef Stickel dürfte es gegen Teichert schwer werden, doch gegen Namesztovszki hat er in der Vorrunde gewonnen.

Im Lager der Donaustädter hofft man derweil darauf, am mittleren und hinteren Paarkreuz ordentlich punkten zu können.