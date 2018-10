Tuttlingen drückt Villingendorf die Daumen

Am 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald könnten die Mannschaften im oberen Tabellendrittel näher zusammenrücken. Bereits heute gastiert Tabellenführer SV Seedorf beim Dritten in Villingendorf (16.30 Uhr). Der SC 04 Tuttlingen hofft auf einen Patzer des Spitzenreiters, um sich mit einem Sieg beim SV Zimmern II die Tabellenführung zurückzuerobern. Der SV Gosheim ist bei der kriselnden SpVgg Schramberg zu Gast und die formstarke Spielvereinigung aus Trossingen ist diese Woche spielfrei. Schlusslicht BSV Schwenningen will daheim gegen die SpVgg Bochingen ein Lebenszeichen setzen. Nur in Zimmern wird Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen, ansonsten ist um 15 Uhr Spielbeginn.

SV Villingendorf – SV Seedorf (Sa., 16.30 Uhr). In Villingendorf darf ein gutes Bezirksliga-Spiel erwartet werden. Die beiden Teams spielen seit Rundenbeginn vorne mit. Seedorf profitierte jüngst von der ersten Tuttlinger Niederlage (0:3 gegen Trossingen) und ist damit Tabellenführer. In Villingendorf wird es allerdings schwierig. Zu Hause sicherte sich der SVV aus fünf Spielen 13 Zähler bei einem Torverhältnis von 10:2. Das Spiel ist offen.

SC Wellendingen – SV Bubsheim (So., 15 Uhr). Beide Teams gehören noch nicht lange der Bezirksliga an, haben sich in dieser Saison aber schon gut eingefunden und belegen die Plätze fünf und sieben. Aufgrund der vergangenen Ergebnisse ist ein torreiches Spiel nicht ausgeschlossen. Der SVB ist seit vier Partien unbesiegt.

SG Böhringen/Dietingen – SV Winzeln. Sollte der SVW auch bei der SG gewinnen, kann er zum Führungs-Trio Seedorf, Tuttlingen und Villingendorf aufschließen. Die Partie scheint offen zu sein. Der Gastgeber ist schwer einzuschätzen und spielte zuletzt 1:1 beim SV Bubsheim, Winzeln besiegte Schramberg daheim 2:1.

SpVgg Schramberg – SV Gosheim. Vor den Gosheimern steht keine leichte Auswärtsaufgabe. In den vergangenen Spielen erkämpfte sich die Spielvereinigung zwar Unentschieden. Schramberg muss dennoch langsam anfangen, dreifach zu punkten, wenn der 13. aus der Abstiegszone wegkommen will. Ein weiterer Schramberger Teilerfolg ist allerdings nicht ausgeschlossen.

BSV Schwenningen – SpVgg Bochingen. Kann Schlusslicht Schwenningen gegen Bochingen den Schalter umlegen und nach zehn sieglosen Spielen erstmals jubeln? Zuletzt war der BSV nicht weit von einem Punktgewinn entfernt, was auch an einer verbesserten Defensive lag. Bochingen wird mit dem Ziel anreisen, den dritten Sieg in Serie einzufahren.

SG Deißlingen/Lauffen – SG Bösingen II/Beffendorf I. In diesem Spiel ist dem gastgebenden Aufsteiger ein Heimerfolg zuzutrauen. Die Gäste konnten zwar Zimmerns Zweitvertretung 3:1 bezwingen und dürfen nicht unterschätzt werden. Für die Gastgeber, die im Tabellenmittelfeld liegen, kann der Spielausgang richtungsweisend sein.

SV Zimmern II – SC 04 Tuttlingen (15.30 Uhr). Vorerst können die Gäste nicht aus eigener Kraft Platz eins einnehmen. In Zimmern muss das Team von Ertan Tasdemirci einen weiteren Punktverlust vermeiden. Die SVZ-Zweite lieferte bislang keine konstanten Ergebnisse und stellt ein junges Bezirksliga-Team. Es wird sich zeigen, ob die Tuttlinger wieder mit dem kompletten Aufgebot spielen können.