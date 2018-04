Tuttlingen dominiert Kreismeisterschaft

Aus sportlicher Sicht haben sich die Bogenschützen der SG Schönblick Tuttlingen nicht als guter Gastgeber erwiesen. Bei den Kreismeisterschaften im Feldbogenschießen ließen sie der Konkurrenz aus Denkingen und Gosheim nur selten den Vortritt. Zehn der 15 Klassen gewannen die Donaustädter.

Insgesamt 27 Teilnehmer aus den drei Kreisvereinen SG Schönblick Tuttlingen, SGi Denkingen und BSC Gosheim hatten sich bei idealen Wetterbedingungen am Schützenhaus Tuttlingen versammelt, um die Besten im Kreis zu ermitteln.

Bei dem Kreiswettbewerb galt es am Kapf in Tuttlingen den Parcours mit zwölf Scheiben zweimal zu absolvieren. In der ersten Runde wurde auf unbekannte Entfernung, beim zweiten Mal mit bekannten Distanzen, jedoch auf einen größeren Abstand geschossen, was den einen oder anderen Sportler schon allein wegen der Anforderungen ins Schwitzen brachte. Nach sechs Stunden im Gelände hatten alle Teilnehmer ihre 72 Pflichtschüsse auf die Ziele abgegeben. Neben der sportlichen Herausforderung konnten alle Schützen auch den Frühlingstag in Wald und Flur mit Panoramablick auf die Kreisstadt genießen.

Erwartungsgemäß leistungsstark trat Tuttlingen in den Compound-Bogenklassen an. Immerhin hält der gastgebende Club momentan zwei deutsche Rekorde. Entsprechend hochklassig waren auch die Leistungen der Tuttlinger, die in sämtlichen Compound-Klassen gewannen. Punktekönigin wurde Elke Rapp mit 355 Zählern in der Compound Damen-Masterklasse. Aber auch Ehemann Klaus Rapp brachte mit seinen 338 Ringen eine durchaus vorzeigbare Leistung.

Wichtiger waren aber die Ergebnisse der Nachwuchsklassen bei Jugend, Junioren sowie Damen- und Herrenklassen. Armin Welte (329/Jugend) und Armin Häussler (335/Herren) sicherten sich ohne Gegner den Sieg in ihrer Klasse. Bei den Damen und Junioren gab es sogar einen Dreifacherfolg für die Tuttlinger Schützen. „Durch die guten Resultate in den einzelnen Klassen zeigt sich das Ergebnis der jahrelangen Aufbauarbeit bei den Tuttlinger Bogensportlern“, war Klaus Rapp, Bogensportreferent des Vereins zufrieden.

Doch auch in den Klassen mit dem olympischen Bogen, Blankbogen und Langbogen wussten sich die Tuttlinger mit den Mitbewerbern aus Gosheim und Denkingen erfolgreich zu messen. Wer sich in Tuttlingen für die Bezirksmeisterschaft am Sonntag, 6. Mai, in Mühlen bei Horb qualifiziert hat, steht noch nicht fest.