Tuttlingen bester Newcomer

Auch Tuttlingen ist als eine der erfolgreichsten Stadtradel-Städte ausgezeichnet worden. Bei der Siegerehrung in Kaiserslautern übergab die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken die Siegerpokale.

Platz eins in den Kategorien „Beste Newcomer bundesweit“ und „Fahrradaktivste Kommunen Baden-Württembergs“ unter den Städten zwischen 10 000 und 49 999 Einwohnern, obendrein ein dritter Platz auf Bundesebene – mit diesen Platzierungen gehörte Tuttlingen zu den erfolgreichsten Städten beim Stadtradeln.

Dieser Tage war nun die Siegerehrung. Radbeauftragter Oliver Bock und Citymanager Alexander Stengelin waren dafür nach Kaiserslautern gereist, wo sie aus der Hand der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken einen Pokal für die erfolgreichste Newcomer-Kommune entgegen nehmen durften.

Bundesweit nahmen zwischen Mai und September nahezu 300 000 Menschen an der internationalen Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“ teil und legten dabei rund 60 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Dies entspricht einer Entfernung, die bis zum Mars reicht. In den rund 900 Teilnehmerkommunen in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz und sogar Brasilien wurde das Rad für viele Teilnehmende zum Haupttransportmittel in den jeweils dreiwöchigen lokalen Aktionszeiträumen. Sie vermieden so über 8400 Tonnen an CO2.

In Tuttlingen, das sich zum ersten Mal an der Aktion beteiligt hatte, waren über 1400 Teilnehmer innerhalb von drei Wochen insgesamt 242 011 Kilometer geradelt.