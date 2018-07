Tuttlingen besiegt Gutmadingen 2:0

In einem Fußball-Testspiel hat sich der SC 04 Tuttlingen 2:0 (0:0) gegen den FC Gutmadingen durchgesetzt. Die beiden ambitionierten Bezirksligisten aus den Bezirken württembergischer und südbadischer Schwarzwald lieferten sich eine laufintensive Partie, in der die Donaustädter mehr Ballbesitz und die besseren Torchancen hatten. Der FCG verlegte sich auf das Kontern, spielte die Angriffe kaum konsequent zu Ende.

In der fünften Minute scheiterte Tuttlingens Neuzugang Joshua Woelke nach Vorarbeit von Valerij Bogdanov freistehend am Gutmadinger Torhüter Moritz Küssner. Auch SC-Stürmer Robin Petrowski (12.) fand in ihm seinen Meister. In der 20. Minute wurden Schüsse von Petrowski und Fatih Bastuglu von der Gutmadinger Abwehr gerade noch abgeblockt. Mit einem direkten Freistoß kam Florin Tirca der Führung noch am nächsten. Der Ball klatschte an die Latte des Gutmadinger Tores (23.).

Die Gutmadinger leisteten sich in dieser Phase viele Ballverluste. Wegen angeblicher Abseitsposition wurde die Tuttlinger Führung durch Joshua Woelke (35.) vom gut leitenden Schiedsrichter Mossab Nagay (FSV Schwenningen) aberkannt. Kurz vor der Halbzeit vergab Petrowski freistehend. Er schoss knapp am Gutmadinger Gehäuse vorbei.

Nach der Halbzeit gab es eine Erfrischung von der Beregnungsanlage, die sich im Donaustadion automatisch in Gang gesetzt hatte. Nach einer Unterbrechung gelang es, diese abzustellen. In der 55. Minute brachte Kapitän Bogdanov die Tuttlinger in Führung, als er mit einem Schuss aus 18 Metern dem Gutmadinger Keeper keine Chance ließ. Auf der Gegenseite musste SC 04-Torhüter Valmir Tafi erstmals eingreifen, als er einen Schuss von Dominik Maus parierte (65.). Kurz danach schoss Tobias Kienzler aus 20 Metern knapp über das Tuttlinger Gehäuse.

In der 75. Minute fiel dann die Entscheidung. Der kurz davor eingewechselte Kevin Switalla brachte eine Hereingabe von Dennis Habibovic aus kurzer Entfernung im Gutmadinger Gehäuse unter. Danach verstärkten die Gäste nochmals ihre Offensivbemühungen und der eingewechselte Stürmer Nicolai Haves scheiterte in der 85. Minute an SC 04-Torhüter Valmir Tafi. Ein Tor gelang Gutamdingen nicht mehr. Ein Wermutstropfen für den SC 04 gab es dann doch noch. Außenverteidiger Ali Akkaya verletzte sich am Knie. Er droht den Tuttlingern länger zu fehlen.