Tuttlingen bekommt zunächst fünf Stolpersteine

Erneut eine recht umfangreiche Tagesordnung hat der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen am kommenden Monatg, 28. September, um 17 Uhr im Ratssaal zu bearbeiten. Neben der Situation der Flüchtlinge in der Stadt und einem Sachstandsbericht zum geplanten Innovations- und Technologietransferzentrum am Hochschulcampus stehen 18 weitere Punkte an.

In Sachen Stolpersteine für die verfolgten Tuttlinger Juden im Dritten Reich sind inzwischen, so informiert die Vorlage für die Gemeinderatssitzung, die Gebäude ausgemacht worden, vor denen der Kölner Künstler Gunter Demnig seine Hinweistafeln in den Boden einlassen wird. Wie bereits berichtet, werden die Stolpersteine im Frühjahr des kommenden Jahres verlegt. Ab dann sollen vier der bereits geplanten fünf Gedenktafeln in der Innenstadt zu sehen sein. Weitere sollen aber noch folgen.

In diesem Zusammenhang soll auch am Freitag, 2.Oktober, der Platz an der Ecke Hermannstraße/Gießstraße in Julius-Fröhlich-Platz umbenannt werden. Julius Fröhlich kam 1922 nach Tuttlingen. Hier betrieb er einen bedeutenden Viehhandel. Im Jahr 1938 verließ er durch die massiven Einschränkungen durch die Nationalsozialisten Deutschland und siedelte sich in Palästina an. 1942 bürgerten die Nationalsozialisten die Familie Fröhlich aus. 1956 folgte der Antrag auf Wiedereinbürgerung, dem stattgegeben wurde. Fortan besuchte das Ehepaar Fröhlich im Sommer die Stadt Tuttlingen. Hier starb Julius Fröhlich im Jahr 1963.

Begleitend zu der Umbennenung des Platzes beginnt bereits am heutigen Freitag im städtischen Museum eine Ausstellung mit dem Titel „Ort der Zuflucht und Verheißung. Shavei Zieon“. Hiermit soll die Geschichte der Juden in der Stadt Tuttlingen aufgearbeitet werden. Der Sohn von Julius Fröhlich, Amos Fröhlich, war maßgeblich an der Zusammenstellung der Dokumentation beteiligt.