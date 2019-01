Tuttlingen bekommt wahrscheinlich eine Calisthenics-Anlage

Die Stadtverwaltung will in weitere Sportflächen investieren. Am Donnerstag legte sie dem Technischen Ausschuss des Gemeinderates Pläne für drei Projekte vor: ein Calisthenics-Trainingspark, die Erneuerung des Bodenbelags des Basketballfeldes im Umläufle und der Umbau der Kurzstreckenlaufbahn der Sportanlage in Möhringen. Pläne, die der Ausschuss für gut befand. Die Mitglieder stimmten einstimmig für die Vergabe der Arbeiten.

Klimmzüge, Training an Reck und Barren, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Das sogenannte Calisthenics-Training gehört für viele Freizeitsportler längst zum Standardrepertoire. Eine solche Freiluft-Trainingsanlage soll bis zum Frühjahr im Umläufle entstehen. Kostenpunkt: rund 213 000 Euro. Darin enthalten sind allerdings auch die Kosten für einen neuen Bodenbelag für das Basketballfeld im Umläufle und für den Umbau der Kurzstreckenlaufbahn in Möhringen.

Zweiter Anlauf bei Vergabe

Eigentlich hatte die Stadtverwaltung die Arbeiten bereits im Sommer des vergangenen Jahres ausgeschrieben, die Ausschreibung dann aber wieder zurückgezogen. Der Grund: Es gab keine Angebote im angedachten Kostenrahmen. Im Dezember schrieb die Stadtverwaltung die Arbeiten erneut aus. Auch jetzt liegen die Kosten noch über den Berechnungen. Rund 18 000 Euro mehr als veranschlagt, will die Verwaltung nun für die Anlagen ausgeben.

Mit den Arbeiten soll es schon sehr bald losgehen. Denn bis Ende Mai sollen die Flächen fertig sein.

Im Technischen Ausschuss stießen die Pläne auf große Zustimmung. „Wir begrüßen die Vorlage. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Stadt in solche Dinge Geld investiert“, sagte etwa Joachim Klüppel von der CDU-Fraktion. Gerade das Kleinspielfeld werde sieben Tage in der Woche bespielt.

Endgültig entscheiden wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 4. Februar.