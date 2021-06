Tuttlingen bekommt Sonderzuteilung von Impfdosen

Die Stadt Tuttlingen erhält im Rahmen einer Sonderzuteilung weitere Impfdosen von Johnson & Johnson. Diese werden nun an interessierte Bürgerinnen und Bürger abgegeben - und zwar unabhängig von der bisherigen Priorisierung. Die Anmeldung ist am Donnerstag, 10. Juni, möglich.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson muss nur einmal verabreicht werden – ein Folgetermin für eine Zweitimpfung muss also nicht vereinbart werden. Nachdem Ende Mai schon einmal Tuttlinger Bürger außerhalb des normalen Verfahrens geimpft werden konnten, stehen jetzt weitere Dosen zur Verfügung.

So kommen Sie an einen Termin

Die Impfung ist am Montag, 14. Juni, im Kreisimpfzentrum in der Kreissporthalle. Im Vorfeld muss verbindlich ein Termin vereinbart werden. Dies ist telefonisch am Donnerstag, 10. Juni, von 8 bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr unter der Telefonnummer 07461/99-102 möglich. Vergeben werden die verfügbaren Termine nach Eingang der Anfragen.