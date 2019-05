Tuttlingen bekommt eine 4,1 im Fahrrad-Check

Im ADFC-Test wird bemängelt, dass die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig sei. „Dieses Problem ist uns bekannt“, so die Stadtverwaltung Tuttlingen. Vor allem im Ringzug gebe es viele Einschränkungen je nach Schultagen, Uhrzeit und Streckenabschnitt. Die Mitnahme koste morgens vier Euro. Als Gründe werden Kapazitätsengpässe zu Pendler- und Schülerzeiten angeführt. Noch in diesem Jahr werde es dazu Gespräche zwischen Stadt, dem Landkreis und dem Zweckverband Ringzug geben.

In der Gäubahn gibt es seit Anfang April die Regelung, dass Fahrräder in den IC-Zügen der Deutschen Bahn auf der Gäubahn kostenlos und ohne Resrevierung mitgenommen werden können, wenn die Gäste mit einem Nahverkehrsticket unterwegs sind, so Arno Specht. Die Stadt Tuttlingen versuche zudem, durch sichere Abstellanlagen im Stadtgebiet, wie zum Beispiel abschließbaren Boxen am Bahnhof, ZOB und an Bahnhaltepunkten, kurzfristig Alternativen zur Radmitnahme zu schaffen. Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs, für den die Planungen durch Ausschreibung eines Wettbewerbs laufen, sei ein weiterer wichtiger Schritt. (iw/sz)