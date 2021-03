Tuttlingen bekommt ein indisches Restaurant

Nun steht fest, was in das ehemalige Café Martin kommen wird: Familie Singh aus Metzingen wird in der Tuttlinger Innenstadt ein indisches Restaurant eröffnen. Die Eröffnung soll im Sommer stattfinden.

Nachdem der Betreiber des Cafés und Eigentümer des Hauses im vergangenen Jahr geschlossen hatte, hat die Tuttlinger Wohnbau GmbH das unter Denkmal stehende Haus in der Fußgängerzone erworben.

Nun wurde der Pachtvertrag unterzeichnet. „Es ist uns ein Anliegen, die gastronomische Vielfalt in Tuttlingen zu erhalten und weiter auszubauen“, betont der Geschäftsführer Horst Riess in einer Pressemitteilung. Ein indisches Restaurant werde diesem Anspruch gerecht. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir die Familie Singh für Tuttlingen gewinnen konnten“, ergänzt die Prokuristin Rita Hilzinger. „Ursprünglich haben sie sich in Konstanz nach einem passenden Haus für die Expansion umgeschaut.“ Die Familie, betsehnd aus einem indisch-deutschen Ehepaar und drei Kindern, betreibt bereits mehrere Restaurants im Süden Baden-Württembergs.

Tuttlingen soll nun ihr Hauptstandort werden. Daher werden sie laut Pressemitteilung auch im das Haus einziehen.

Die anderen Restaurant sollen von Verwandten weitergeführt werden.

Riess und Hilzinger sind sich einig: „Es ist mutig, in dieser Zeit die Eröffnung einer neuen Gastronomie zu planen. Wir alle hoffen sehr, dass es eine gute Zeit nach Corona geben wird. Wir werden die Zeit nutzen, um mit unserem Architekturbüro das Haus zu richten. Dann kann sich Tuttlingen ab dem Sommer auf eine neue gastronomische Bereicherung freuen.“