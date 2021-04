Tuttingen richtet Drive-in-Teststation beim Freibad ein

Künftig gibt es in Tuttlingen drei Drive-In-Teststationen. Ergänzend zu der Station am Tuwass/Mühlau-Sporthalle und bei der Feuerwache Tuttlingen wird am Dienstag eine weitere am Freibad eingerichtet. Das teilt die Stadt mit.

Die Drive-In-Teststationen ermöglichen es, sich direkt im Auto testen zu lassen. Nach diesem Prinzip funktioniert auch die erste in Tuttlingen eingerichtete Station an der Mühlau Sporthalle. Ebenso können sich hier auch Fußgänger und Radfahrer kostenlos testen lassen.

Ergänzend dazu wird nun eine Drive-In-Station auf dem Parkplatz am Freibad eingerichtet. Die neue Drive-In-Station am Freibad hat zu den gleichen Zeiten geöffnet, wie die Teststation des DRK an der Mühlau Sporthalle – also Dienstag und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr - mit Ausnahme des 1.-Mai-Samstages, der Feiertag ist.