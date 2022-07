Tuttilla erhält Projektförderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 18.Juli hat der Vorstand des Tuttilla Abenteuerland eine Projektförderung der Town & Country Stiftung in Höhe von 1000 Euro entgegen genommen. Unter einer Vielzahl von Bewerbern wurde unser Projekt „kleine bauherren, GROSSE BAUHERREN“ berücksichtigt.

Im Herbst wird das Tuttilla Abenteuerland seinen Kindern ein zweitägiges Projekt anbieten: Am ersten Tag fährt die Gruppe zum Campus Galli. Dort wird ein Museumsführer den Kindern den Alltag im Mittelalter erklären. Wie wurden damals eigentlich Häuser gebaut, so ganz ohne Maschinen? Der ganztägige Ausflug beinhaltet neben der Führung auch ein Mittagessen aus der Karolingerzeit. Wir sind gespannt, wie das bei den Kindern ankommen wird.

Mit diesen und anderen Informationen werden wir am zweiten Tag mit den Kindern in unserem Hüttendorf an den „Nachbau“ gehen.

Durch die Unterstützung der Town & Country Stiftung konnte dieses Projekt realisiert werden. Die Stiftung unterstützt wichtige Arbeiten für benachteiligte Kinder und Jugendliche mit jeweils 1000 Euro und würdigt so auch das Engagement der Menschen hinter diesem Projekt. Herr Meyer, Geschäftsführer der Bauprojektierung Meyer GmbH & Co. KG hat die symbolische Scheckübergabe vorgenommen.

Stefan Meyer: „Was Sie hier leisten, wie Sie sich dafür einsetzen, Kindern mit weniger guten Voraussetzungen einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen, das verdient unser aller Respekt und den Stiftungspreis sowieso!“, würdigte er die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter:innen.

Weitere Infos zum Projekt und der Anmeldungen werden in Kürze auf unserer Webpage www.tutilla.de verfügbar sein.