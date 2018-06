Tuttilla bietet Sommerspaß an

In den Pfingstferien hat sich wieder der Bedarf an einem offenen und kostenlosen Angebot für Kinder gezeigt: An vier Tagen öffnete der Kinderschutzbund den Abenteuerspielplatz Tuttilla von 11 bis 16 Uhr und mehr als 100 Kinder kamen, um auf dem Gelände ihre Ferien zu verbringen. Daher bietet der Kinderschutzbund auch in den Sommerferien ein offenes Ferienprogramm auf Tuttilla an.

Vom 11. August bis 12. September ist der Abenteuerspielplatz fünf Wochen geöffnet und bietet für Kinder sinnvolle und aktiv gestaltete Freizeit mit schönen Erlebnissen und neuen Erfahrungen an. Mit dabei ist auch wieder das beliebte Hüttenbauen – Hammer, Säge, Zange, Brecheisen zu benutzen und sich ausprobieren zu dürfen, bereitet den Kindern besondere Freude.

Aber auch sonst bietet der Abenteuerspielplatz viele Möglichkeiten, Spaß zu haben: Hängematten, Trampolin, Tischfußball, Tischtennis, Schaukel- und Klettergeräte stehen zur ausgiebigen Nutzung bereit. Das Ferienprogramm wird täglich durch ein kreatives Angebot und ein gemeinsam zubereitetes Mittagessen abgerundet. Zudem haben die pädagogischen Betreuer für alle Anliegen der Kinder immer ein offenes Ohr.