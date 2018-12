„Tutstock“-Festival geht 2019 in die nächste Runde

Rund 2000 Musikfans haben 2017 beim „Tutstock“-Festival auf dem Marktplatz gefeiert – kommendes Frühjahr geht das Musikfestival in die zweite Runde. Nachdem die Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt werden musste, weil sich nicht genügend Sponsoren gefunden hatten und der Marktplatz saniert wurde, steht der Termin für 2019 nun fest.

Zusammen mit ein paar Mitstreitern steckt Crischa Wagner derzeit mitten in den Vorbereitungen für das Festival. „Man glaubt gar nicht, an was man alles denken muss“, sagt der Tuttlinger. Eine Friedensdemo, um den Europa-Gedanken zu verbreiten sei seine ursprüngliche Idee gewesen. Da er jedoch auch selbst Musiker ist, kam schnell das Bedürfnis hinzu, das Ganze mit Musik zu verbinden – und die Veranstaltung stieß bei ihrer Premiere 2017 auf durchweg positive Resonanz.

Acht Bands aus der Region werden auftreten

Schnell sei klar gewesen, dass man „Tutstock“ wiederholen wolle. Unzählige Anrufe und erteilte Genehmigungen später steht das Grundkonzept für die zweite Auflage des Festivals: Am 1. Mai 2019 werden etwa acht Bands auf einer Bühne auf dem Tuttlinger Marktplatz auftreten, kündigt Wagner an. Welche das sein werden, will er Anfang des Jahres bekannt geben.

Nicht nur der Name der Veranstaltung erinnert an das legendäre Festival 1969 in Woodstock – wie auch sein Namensvorbild soll „Tutstock“ Musik und die Friedensbewegung miteinander verbinden.

Kurze Reden in den Pausen

In den Umbaupausen zwischen den Bands sollen deshalb verschiedene Redner auf die Bühne kommen und im „Zehn Minuten für Europa“-Format ihre Gedanken mit dem Publikum teilen. „Wir möchten damit den europäischen Frieden feiern“, sagt Wagner. Veranstalter von „Tutstock“ wird die Tuttlinger Ortsgruppe der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) sein, dessen Vorsitzender Wagner zugleich ist.

Kein Tutstock: Die Organisatoren haben das Festival dieses Jahr abgesagt, weil sich nicht genügend Sponsoren gefunden haben. (Foto: Archiv/Schn)

Während das Festival 2017 noch durch eine Pause für das Maibaumstellen unterbrochen wurde, wird das Programm 2019 durchgehend sein – von voraussichtlich 13 Uhr bis 22 Uhr. „Wir möchten mit Tutstock eine Plattform für lokale Helden und Nachwuchsbands aus der Region bieten“, erklärt Wagner.

Zahlreiche Bands hätten sich schon für einen Auftritt beworben, berichtet der 33-Jährige. Den meisten müsse er aber absagen: „Wir wollen wirklich Musiker hier aus der Gegend, zudem können wir keine hohe Gage bezahlen.“ Zwar bekommen die Bands eine kleine Aufwandsentschädigung, dabei bleibe es jedoch. Denn Eintritt werde man auch 2019 nicht verlangen. „Das ist ein Festival von Bürgern für Bürger. Wir haben da keine Einnahmen“, erklärt er.

Gesamtkosten: Bis zu 7000 Euro

Realisieren könne er das Festival deshalb nur mithilfe von Sponsoren, stellt der Musikproduzent klar. Je 500 Euro haben zudem die Bürgerstiftung und der Gewerbe- und Handelsverein ProTut beigesteuert. Seit kurzem gibt es außerdem eine Art „Crowdfunding“, bei dem die Organisatoren auf ihrer Website Spenden sammeln. Insgesamt fallen für das Tutstock-Festival zwischen 6000 und 7000 Euro an, schätzt Wagner.