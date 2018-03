Tutstock-Festival für 2018 abgesagt

Eigentlich hätte es am Vorabend des 1. Mai in Tuttlingen wieder laut werden sollen: Live-Musik beim Tutstock-Festival war angesagt. Damit wird es dieses Jahr jedoch nichts, der Organisator hat die Veranstaltung abgesagt.

2017 fand das „Tutstock“ zum ersten Mal statt. Der Tuttlinger Crischa Wagner hatte das Festival mit einigen Mitstreitern in Eigenregie organisiert. Am 30. April bespielten mehrere Bands eine Bühne auf dem Marktplatz, drumherum gab es buntes Treiben und am Ende die Ansage, das Festival jährlich zu wiederholen.

Und jetzt?

„Wir haben einfach nicht genug Sponsoren gefunden“, sagt Wagner unserer Zeitung auf Nachfrage. Eine Lücke von 2500 Euro hatte sich bei der Finanzierung aufgetan. Zusätzlich fehlte Wagner im Vorfeld die Manpower. „Viele, die vergangenes Jahr mitgeholfen haben, sind dieses Jahr nicht mehr da.“ Zwar bekomme er viel Unterstützung vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der die Bühne am 1. Mai für seine Kundgebung nutzt. Doch da auch er selbst beruflich stärker eingespannt ist, reicht das nicht aus.

Allein die Bühne zu bespielen, das hätte vielleicht geklappt. Das war Wagner aber nicht genug. Im Februar hat er mit seinen verbliebenen Mitstreitern deshalb beschlossen, das Festival abzusagen. „Wir überlegen uns lieber für nächstes Jahr ein Konzept, dass der Marke auch gerecht wird“, sagt er. Das heißt: eine Bühne mit lokalen Bands und einem größeren Headliner, drumherum Essensstände und den einen oder anderen Verein, der Aktionen anbietet. „Dafür wären aber auch ein paar größere Partner gut“, meint Wagner. Die hofft er mit etwas mehr Vorbereitungszeit für 2019 zu bekommen.

Eventuell am 1. Mai feiern

Auch, ob der Veranstaltungstermin der richtige ist, will er nochmal überprüfen. „Vielleicht wäre es direkt am 1. Mai besser, zusätzlich mit einer Pre-Party am Vorabend“, so Wagners Überlegungen.

2019 könnte das Festival voraussichtlich auch wieder auf dem Marktplatz stattfinden. Das hätte dieses Jahr ohnehin nicht geklappt, weil der Marktplatz saniert wird. Auch die Mai-Kundgebung muss deshalb auf den Europaplatz umziehen. Der DGB will demnächst das Programm bekanntgeben.