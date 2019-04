TUTstock: Am 1. Mai wird der Marktplatz zum Festivalplatz

Der Tuttlinger Marktplatz wird am Mittwoch, 1. Mai, zum Festivalplatz: Die zweite Auflage des TUTstock Festivals findet von 15 bis 22 Uhr statt. Das Programm steht bereits fest:

Die Deutsch-Poprocker „ImPuls“, die schon bei der Erstauflage dabei waren, spielen unter anderem „das schönste Lied der Welt“. „Gordon November“ kehrt aus der Elternzeit zurück und spielt ein exklusives Konzert für die Tuttlinger. „The Thriller Party Pinups“ waren ebenfalls bereits bei letzten Mal dabei und heizen mit Punkrock dem Publikum ein. Neu sind „T.Rip“, sie werden Heavy Metal Töne einschlagen. Die Veranstaltung eröffnen wird „Scarcrow“. „Kannitverstan“ gibt geben den Headliner und beendet die Veranstaltung mit der Präsentation des neuen Longplayers.

Urbanes Wohnzimmer und Begegnungs-Ecke

„TUTstock ist mehr eine Herzenssache und Europa ist in diesem Jahr besonders wichtig, da in diesem Jahr Wahlen für Europa stattfinden“, wird Crischa Wagner, Kreisvorsitzender der Jungen Europäer Tuttlingen und Networker hinter TUTstock, in einer Pressemitteilung zitiert. Das etablierte Format „10 Minuten für Europa“ findet in den Umbaupausen statt und trägt somit zum Konzept von TUTstock bei. Landrat Stefan Bär spricht zu den Bürgern und Joseph Kennedy, Inhaber der Kennedy-Schule in Tuttlingen, wird als Brite und Wahl-Deutscher bestimmt ein paar Worte zum Brexit übrig haben.

Nicht nur Musiker und Europa-Freunde treffen sich am 1. Mai ab 15 Uhr. Für Klein und Groß wird es diverse Attraktionen auf dem Marktplatz geben. Unter anderem ein urbanes Wohnzimmer von Kukav, eine Begegnungs-Ecke vom Netzwerk International, welches vom Landratsamt gefördert wird, und eine Spielstraße von der Jugend Tuttlingen. Das TUTstock Festival wird keinen Eintritt kosten. Wie bei der ersten Auflage gibt es Festival-Bändchen auf freiwilliger Basis zu kaufen, so kann die Veranstaltung unterstützt werden.