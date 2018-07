TUTicket-Preise steigen zum 1. August

Beim Verkehrsverbund TUTicket gibt es ab dem 1. August einige Neuerungen: So tritt ab diesem Zeitpunkt die vom Kreistag beschlossene Tariferhöhung mit durchschnittlich 3,7 Prozent in Kraft tritt (wir berichteten). Die AboCard Senior gilt ab dann von Montag bis Freitag ab 9 Uhr im gesamten Kreis Tuttlingen als Netzkarte. Sie wird ab diesem Zeitpunkt ausschließlich in der günstigen Preisstufe A für 29,10 Euro angeboten.

Zudem gibt es mit der JobCard zum 1. August ein ganz neues Produkt. Sie ist eine vergünstigte AboCard für alle, deren Arbeitgeber eine Rahmenvereinbarung mit TUTicket getroffen hat. Damit sind Ersparnisse von 20 Prozent und mehr im Vergleich zur AboCard möglich.

Schüler können wie im Vorjahr während der Sommerferien die Vorteile der MonatsCard beziehungsweise der KidCard nutzen. Die Karte für September gilt auch für den August. Darüber hinaus gilt sie ab dem ersten Ferientag nicht nur im Verkehrsverbund TUTicket, sondern auch in den Kreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Konstanz.

Eine weitere Neuerung ergibt sich bei der Anmeldung von Gruppen für Fahrten mit Bus und Bahn. Gruppenanmeldungen ab zehn Personen sind ab dem 1. August ausschließlich über die Online-Anmeldung, die seit Anfang des Jahres parallel getestet wurde, über die TUTicket-Homepage vorzunehmen. Wie bei der telefonischen und schriftlichen Anmeldung gelten die Anmeldefristen von zehn Tagen für Fahrten, bei denen die gesamte Strecke oder Teilstrecken mit dem Zug durchgeführt werden, sowie fünf Tage bei Fahrten, für die auf der gesamten Strecke ausschließlich Busse genutzt werden.