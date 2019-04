TUTicket: Preise sollen ab August um drei Prozent steigen

Auch die Monatskarten für Schüler sollen ab August 2019 bei TUTicket um drei Prozent teurer werden. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat dem Kreistag bei zwei Gegenstimmen deshalb empfohlen, eine Änderung der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten zu beschließen. Damit halten sich die Abgeordneten an einen Grundsatzbeschluss vom 21. Mai 2015. Darin hatte sich der Kreistag entschlossen, die Eigenanteile in der Schülerbeförderung zeitgleich und in derselben prozentualen Höhe wie die Tarife bei TUTicket anzupassen. Eltern von Grundschülern müssen auch nach der Tarifanpassung keinen Eigenanteil zahlen. Für Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschüler steigt die Abgabe von 15 auf 15,50 Euro. Schüler der weiterführenden Schulen müssen künftig 33,50 statt 32,50 Euro entrichten. Thomas Leibinger von den Freien Wählern regte an, sich in Zukunft noch einmal Gedanken über die Gestaltung der Schülertarife zu machen. „Es ist schwierig, die Gemeinschaftsschule anders als das Gymnasium oder die Realschule einzustufen“, sagte er. Schließlich könnten die Schüler an der Gemeinschaftsschule die gleichen Abschlüsse wie an den anderen Schulformen erreichen.