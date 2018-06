TUTicket hat neuen Internet-Auftritt

Der Verkehrsverbund Tuttlingen hat die TUTicket-Homepage grundlegend überarbeitet. Die Website ist nun online und präsentiert sich in einem modernen Design. „Nicht nur die Inhalte, auch die Struktur wurde komplett überarbeitet“, sagt TUTicket-Geschäftsführer Jens Keucher. „Durch die weitreichende Umgestaltung der Homepage können wir unseren Kunden ab sofort eine bessere Übersicht und damit eine höhere Benutzerfreundlichkeit bieten.“ Außerdem könne die Website jetzt von allen Nutzern unabhängig von ihren persönlichen oder technischen Möglichkeiten uneingeschränkt genutzt werden. Eine weitere Neuerung sei die Auswahl der Sprache: Ab sofort stehe die Homepage nicht nur auf deutsch, sondern auch auf englisch zur Verfügung.

Mit der Einführung einer Mobilversion für Tablet-Computer oder Smartphones folge TUTicket dem Trend der Zeit. Eine wesentliche Veränderung springe dem Nutzer bereits auf der Startseite ins Auge: Ab sofort würden die Neuigkeiten in „Aktuelles“ (allgemeine Mitteilungen) und „Verkehrshinweise“ (Baustellen, Fahrplanänderungen etc.) gegliedert. Diese Meldungen können laut Keucher durch einen neuen Newsletter abonniert werden. Sobald eine Mitteilung online veröffentlicht werde, erhalte der Abonnent umgehend die Nachricht per Newsletter zugestellt.

Grundfunktionen wie Fahrplan- und Tarifauskunft sind laut Pressemitteilung weiterhin direkt auf der Startseite integriert. Hier können Kunden mögliche Verbindungen sowie Tarife abrufen. Auch die Funktion „KidCard-Upload“ wurde überarbeitet. Ab sofort können künftige KidCard-Inhaber das hochgeladene Bild passbildgenau zuschneiden. Eine weitere Neuerung ist die hinzugefügte „Hilfe/FAQ“-Rubrik. Unter dem Menüpunkt „Service“ sind für den Kunden erstmals die am häufigsten gestellten Fragen rund um den ÖPNV im Landkreis Tuttlingen mit Antworten hinterlegt.