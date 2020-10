Der Turnverein Nendingen, der größter Verein im Stadtteil, hat im vergangenen Jahr weiteren Zulauf bekommen. Die Zahl der Mitglieder ist auf 929 (Vorjahr 899) gestiegen. Das hat der Vorsitzende Frank Schilling in der Jahreshauptversammlung am Freitag in den Donau-Hallen bekannt gegeben.

Eigentlich hätte die Versammlung im März stattfinden sollen, doch Corona hat alle Planungen für 2020 zu Fall gebracht. Alles im Bereich von Sport und Veranstaltungen musste abgesagt werden. Erst im Juni habe es erste Lockerungen im Bereich Sport gegeben. Kursangebote auf dem Häldele-Platz seien gut angenommen und aufgrund der Nachfrage ausgeweitet worden. Durch die Öffnung der Sporthalle hätten auch die Rope-Skipping-Mädels, die Handballer und die Tischtennisabteilung ihren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können.

Einen Wiedereinstieg im Bereich der Veranstaltungen habe es nicht gegeben. Alle Veranstaltungen seien abgesagt worden, darunter das Waldfest, das Kinderferienprogramm und der Volksritt. Auch der Betrieb im Vereinsheim war betroffen. Dies alles habe zu finanziellen Einbußen geführt. Details dazu waren von Kassiererin Gaby Schwarz zu hören. Aus dem Geschehen der Abteilungen berichteten zum Handball Susanne Schilling, zum Tischtennis Dirk Heinisch und über das Turnen Jennifer Betzler.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde Frank Schilling als kaufmännischer Vorsitzender für zwei Jahre wieder gewählt. Ebenso Bernadette Aicher und Jonas Schwarz als Besitzer. Für den ausscheidenden kaufmännischen Beigeordneten Alex Bihlmayer wurde Anja Würthner einstimmig gewählt. Neue Kassenprüfer sind Birgit Bader und Susanne Diefenbacher. Als Abteilungsleiter bestätigt wurden: Dirk Heinisch (Tischtennis), Jennifer Betzler (Handball) und Adrian Jäger und Rafael Sattler (Handball).

Mit einem besonderen Dank für die langjährige Tätigkeit verabschiedet wurden: Martina Heinz Übungsleiterin Kinderturnen von 19 78 bis 2020 und Beisitzerin im Vorstand, Susanne Schilling sieben Jahre Abteilungsleiterin Handball, Helga Sessler Kursleiterin Seniorentanz seit 2007, Alex Bihlmayer zehn Jahre Ausschussmitglied und Beigeordneter sowie die Übungs- und Kursleiterinnen Iris Hiller, Sabine Schutzbach, Jenny Betzler und Heike Weidle. Einstimmig beschlossen wurden auf Antrag des Vorstandes die Mitgliedsbeiträge moderat zu erhöhen. Begründet wurde dies mit den Kosten für die Verbandsabgaben, Hallenmieten, Übungsleitervergütungen und den Unterhalt des Servicebüros. Der daraus entstehende Minusbeitrag könne nicht, so Vorsitzender Frank Schilling, alleine über Einnahmen aus bisherigen Beiträgen, der Werbung, der Bewirtung und Vermietung des Vereinsheim gedeckt werden.

Auch weiterhin verfolge der Vorstand das Ziel eine Theatergruppe wiederzubeleben. Interesse sei vorhanden doch lasse sich bislang die nötige Zahl an Akteuren nicht gewinnen.