Turngau lädt nach Bühlingen ein

Der Turngau Schwarzwald lädt zu einer Vorständetagung mit dem Thema „Social-Media im Verein“ am Donnerstag, 27. Juni, in das Haus der Bühlinger Vereine in Rottweil-Bühlingen ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Tue Gutes und rede darüber. Egal ob Vereinsfest, Tag der offenen Tür oder das Vereinsjubiläum: Die Möglichkeiten, das Vereinsengagement in die Öffentlichkeit zu bringen, sind im Zeitalter der digitalen Medien unbegrenzt. Der Treffpunkt Vorständetagung hilft bei der ersten Orientierung im Social-Media-Dschungel und zeigt einfache und wirkungsvolle Möglichkeiten auf.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Infos gibt es auf der Turngau-Homepage unter www.turngau- schwarzwald.de. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich über das Gymnet unter PS-10-6000-0-0695/19, Social-Media im Verein, oder per E-Mail an die Geschäftsstelle unter geschaeftsstelle@turngau- schwarzwald.de mit Name und Anschrift der Teilnehmer, wenn möglich auch mit E-Mail-Adresse.