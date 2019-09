Tuningen erwartet im Derby SG Durchhausen/Gunningen

In der Fußball-Kreisliga A 2 haben am Wochenende alle an der Spitze stehenden Mannschaften knifflige Spiele zu bestreiten. Zwar hat Spitzenreiter FSV Denkingen mit Aufsteiger SV Schörzingen eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor sich, aber leicht darf der FSV die Paarung nicht nehmen. Großes Interesse verspricht das Baar-Duell zwischen Meisterschaftsfavorit SV Tuningen und dem Aufsteiger SG Durchhausen/Gunningen. Die noch punktlose Trossinger Reserve will gegen die SG aus dem Donautal die ersten Punkte einfahren. Aufsteiger FC RW Reichenbach ist spielfrei.

SV Wurmlingen – SV Seitingen-Oberflacht (Sa., 16 Uhr). Siehe Spiel des Tages)

SpVgg Trossingen II – SG Fridingen I/Mühlheim II (So., 13 Uhr). Die Tabellenstände der beiden spricht klar für die Mannschaft aus dem Donautal. Mehr als eine Punkteteilung ist der Trossinger Reserve nicht zuzutrauen.

FC Frittlingen – TV Wehingen (So., 15 Uhr). Die Frittlinger haben bisher noch keine Bäume ausgerissen. Mit dem TV Wehingen kommt eine Mannschaft, die zuletzt den ersten Sieg einfahren konnte und aus Frittlingen nicht mit leeren Händen heimreisen will.

SV Kolbingen – FV Fatihspor Spaichingen. Bisher hat Gastgeber SV Kolbingen enttäuscht. Gegen das technisch versierte Team aus Spaichingen werden nur Punkte am Ort bleiben, wenn man sich gegenüber dem Vorsonntag (3:4 in Wehingen) steigern kann.

FSV Denkingen – SV Schörzingen. Aufsteiger SV Schörzingen reist als Außenseiter nach Denkingen. Alles andere als ein klarer Heimsieg wird dem Meisterschaftsfavoriten nicht gerecht.

SV Tuningen – SG Durchhausen/Gunningen. Das Baar-Duell birgt auf jeden Fall Spannung. Die Durchhausener SG ist noch ohne Punktverlust und hat drei Siege eingespielt, die Gastgeber haben erst ein Gegentor hinnehmen müssen und haben eine Niederlage auf ihrem Konto (daheim gegen Fatihspor). Man kennt sich gut und darum könnten Kleinigkeiten entscheidend sein.

SC 04 Tuttlingen II – BSV 07 Schwenningen. Beide Teams schicken junge Teams ins Rennen. „Denen muss man Zeit geben“, heißt es in Schwenningen. Der Bezirksliga-Absteiger ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen durchwachsen gestartet. Die Tuttlinger Reserve stellt mit 17 Toren aus drei Spielen den bisher erfolgreichsten Angriff.