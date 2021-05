Wo früher die Vulkan-Bar im Look der „Villa Kunterbunt“ das Bild dominiert hat, ist jetzt ein schöner Platz zum Verweilen in Durchhausen entstanden. Bänke, umrandet von einem Tulpenmeer, laden zu einer kurzen Pause an der Dorfstraße ein. Ergänzt wird das Ensemble durch einige Spielgeräte für kleinere Kinder.