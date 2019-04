TTC Tuttlingen wahrt Chance auf direkten Klassenerhalt

Mit einem 9:4-Erfolg über den TTC Mühringen hat sich der Tischtennis-Verbandsligist TTC Tuttlingen die Chance bewahrt, am letzten Spieltag den Relegationsplatz verlassen zu können. In der Albert-Schweitzer-Halle entwickelte sich ein recht seltsames Spiel, das nach 90 Minuten bereits entschieden war. Die Kürze der Begegnung hatte zwei Gründe: Zum einen gab es gleich vier Kampflos-Partien, zum anderen waren die übrigen Spiele zumeist klare Angelegenheiten.

Lediglich im Spitzenspiel zwischen Detlef Stickel und Markus Teichert kam so etwas wie Spannung auf. Beide zeigten Klasseleistungen, wobei sich der ehemalige Bundesligaspieler Teichert knapp im Entscheidungssatz durchsetzen konnte. Nach dem 2:1 in den Doppeln und den beiden Kampflospartien am vorderen Paarkreuz machte Schneider mit Pachlhofer kurzen Prozess, wobei der Tuttlinger in diesem Match praktisch fehlerlos agierte. Auch Schärrer gewann gegen Schmidt trotz wechselvollen Spielverlaufs letztlich klar. Am hinteren Paarkreuz kommt Thomas Fader nach seiner langwierigen Verletzung immer besser in Form, was sich in einem deutlichen Sieg über Mark Schüle niederschlug. In der Folge fand Andreas Kohler gegen Frank Bolanz überhaupt nicht in sein Spiel, so dass es nach dem ersten Durchgang 6:3 für die Tuttlinger hieß.

Zwar gelang Teichert noch einmal der Anschlusspunkt, doch in der Folge ging es ganz schnell: Siege vom erstmals eingesetzten Marco Graber (kampflos), Schneider und Schärrer brachten das 9:4.

Vor dem abschließenden Spieltag am kommenden Wochenende ergibt sich nun folgende Konstellation in Sachen Relegationsplatz: Die Tuttlinger mit ihrem Punktekonto von 14:20 müssen ihr Auswärtsspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden TTC Ergenzingen gewinnen, was jedoch noch nicht zum sicheren Nichtabstieg reicht. Gleichzeitig müssen die Mühringer (15:19) ihr Spiel gegen den VfL Sindelfingen verlieren, damit die Blau-Weißen noch an Mührigen vorbeiziehen können. Ebenfalls noch nicht sicher ist die NSU Neckarsulm. Sollten die Neckarsulmer ihr letztes Spiel gegen den Tabellenzweiten, die TG Donzdorf, hoch verlieren, so könnten die Tuttlinger mit einem deutlichen Sieg in Ergenzingen noch an Neckarsulm vorbeiziehen.

Unterdessen dürfte die Entscheidung um die Meisterschaft gefallen sein: Tabellenführer Altshausen (31:3) wird wohl beim Letzten Schorndorf keine Probleme haben, so dass sich Donzdorf (29:5) mit Platz zwei und der damit verbundene Aufstiegsrelegation begnügen muss. Sichere Absteiger sind Schorndorf und Ergenzingen.

Die Spiele im Einzelnen (Tuttlinger Spieler erstgenannt): Detlef Stickel/Volker Schneider – Attila Namesztovszki/Mario Pachlhofer 3:0 (11:0, 11:0, 11:0); Marco Graber/Thomas Fader – Markus Teichert/Jan Schmidt 0:3 (0:11, 0:11, 0:11); Volker Schnieder/Thomas Fader – Frank Bolanz/Mark Schüle 3:0 (11:7, 11:2, 11:2); Stickel – Namesztovszki 3:0 (11:0, 11:0, 11:0); Graber – Teichert 0:3 (0:11, 0:11, 0:11); Schneider – Pachllhofer 3:0 (11:1, 11:1, 11:4); Schärrer – Schmidt 3:1 (11:1, 8:11, 11:0, 11:9); Fader – Schüler 3:0 (11:2, 11.7, 11:7); Kohler – Bolanz 0:3 (7:11, 7:11, 8:11); Stickel – Teichert 2:3 (11:13, 11:4, 7:11, 11:7, 8:11); Graber – Namesztovskzki 3:0 (11:0, 11:0, 11:0), Schneider – Schmidt 3:0 (11:9, 13:11, 11:1); Schärrer – Pachlhofer 3:1 (11:4, 11:8, 6:11, 11:6).