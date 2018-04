TTC Tuttlingen verliert in Kornwestheim

Im Spitzenspiel der Tischtennis-Verbandsliga hat sich der TTC Tuttlingen beim SV Kornwestheim 6:9 geschlagen geben müssen. Der TTC II gelang beim 8:8 gegen Betzingen ein Achtungserfolg.

Verbandsliga

SV Salamander Kornwestheim – TTC Tuttlingen 9:6. Letztlich erwies sich der Tabellenzweite als stärker. Mit der Niederlage bei den bereits als Vizemeister feststehenden Gastgebern verlor der TTC Platz drei an die TG Donzdorf. Verheißungsvoll für die Blau-Weißen war der Auftakt, denn zwei der drei Doppel gewannen sie. Stark war vor allem der Auftritt von Niki Schärrer und Andreas Kohler, die gegen das Spitzendoppel der Gastgeber in fünf Sätzen gewannen. Auch nach den Spielen am vorderen Paarkreuz gelang es den Tuttlingern, ihre Führung zu behalten. Nach der Niederlage von Volker Schneider gegen Kiril Talanov brachte Detlef Stickel seine Mannschaft wieder in Führung. Eine Punkteteilung gab es am mittleren Paarkreuz, an dem Niki Schärrer ein 3:2-Sieg gegen Roman Domagala gelang. Beim Zwischenstand von 4:3 aus Tuttlinger Sicht musste sich Andreas Kohler Bernd Bischoff geschlagen geben, doch Thomas Fader holte sich ein 3:2 gegen Robert Irmia. In den zweiten Einzeln wendete der Tabellenzweite das Blatt. Siege am vorderen Paarkreuz brachten dem SV die Führung. Beim Stand von 6:5 hielt Marian Pudimat seine Mannschaft im Spiel. Doch mehr war für die Tuttlinger nicht mehr möglich: Relativ klare Siege am hinteren Paarkreuz bescherten dem Vizemeister das 9:6. - Die Spiele im Einzelnen (Tuttlinger Spieler zweitgenannt): Kiril Talanov/Roman Domagala – Niki Schärrer/Andreas Kohler 2:3 (11:8, 11:13, 11:4, 7:11, 7:11); Richard Lukacs/Bernd Bischo – Detlef Stickel/Volker Schneider 9:3 (8:11, 9:11, 11:13); Andreas Escher/Robert Irimia – Marian Pudimat/Thomas Fader 3:0 (11:5, 11:7, 12:10); Talanov – Schneider 3:0 (11:7, 11:6, 11:9); Lukacs – Stickel 1:3 (11:8, 6:11, 5:11, 6:11); Escher – Pudimat 3:0 (11:9, 11:3, 11:7); Domagala – Schärrer 2:3 (5:11, 11:8, 11:5, 11:13, 10:12); Bischoff – Kohler 3:0 (11:8, 14:12, 11:9); Irimia – Fader 2:3 (8:11, 11:8, 11:3, 4:11, 5:11); Talanov – Stickel 3:2 (11:5, 11:9, 9:11, 7:11 11:8); Lukacs – Schneider 3:1 (12:10, 4:11, 11:6, 11:4); Escher – Schärrer 3:0 (11:6, 11:6, 11:3); Domagala – Pudimat 2:3 (11:4, 11:7, 7:11, 9:11, 6:11); Bischoff – Fader 3:1 (8:11, 11:3, 11:8, 11:5); Irimia – Kohler 3:0 (11:8, 11:7, 11:8).

Landesklasse

TTC Tuttlingen II – TSV Betzingen 8:8. Den Gästen reichte der eine Punkte, um im Anschluss die Meisterschaft feiern zu können. Die Tuttlinger zeigten eine ihrer besten Saisonleistungen. Nach zähem Auftakt und einem 1:2 nach den Anfangsdoppeln glaubt im TTC-Lager niemand so recht an einen Erfolg. Lediglich die Paarung Sebastian Rössler/Kai Ottmar überzeugte mit einem Sieg über Jörg Pfeiffer/Christoph Rabe. Mit Erfolgen am vorderen Paarkreuz kam der TTC zurück ins Spiel: Nach Rückstand gab Michael Schenk sein Spiel gegen Timo Bausert verletzungsbedingt auf. Markus Schmitz setzte sich gegen Ingolf Klett durch. Punkteteilungen am mittleren und hinteren Paarkreuz sorgten für ein 5:4 für den TTC. Rössler zeigte beim 3:0 eine starke Leistung gegen Pfeiffer, und auch Kohler stand gegen Bernd Schmid vor dem Erfolg, musste sich aber mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Am hinteren Paarkreuz holte sich Kai Ottmar ein 3:2 gegen Mathias Ndhlovu, während Kenny de Souza Heindels Trainingsrückstand gegen Rabe noch anzumerken war. Als die Tuttlinger nach Siegen von Bausert gegen Klett sowie Schmitz gegen Schenk erneut doppelt punkteten, keimte die Hoffnung auf einen Sieg auf. Doch aus den folgenden fünf Partien gingen die Tuttlinger nur einmal als Sieger hervor, als Kohler gegen Pfeiffer gewann. Niederlagen von Rössler, Ottmar, de Souza Heindel sowie des Schlussdoppels Schmitz/Kohler brachten letztlich das Remis.

Bezirksliga Herren

SV Liptingen – TG Schwenningen II 5:9. Liptingen trat erneut ohne Spitzenspieler Jan Lindeman an. Der SV hatte einen guten Start und führten durch Christoph Renner/Klaus Staudt, Thomas Fuhrmann/Sandor Groffmann sowie Christoph Renner und Klaus Staudt mit 4:1. Dem zweiten Gästesieg ließ Thomas Fuhrmann das 5:2 folgen, was allerdings der letzte Liptinger Punkt war. Die folgenden Spiele gingen, teilweise knapp, im Entscheidungssatz verloren.

Bezirksklassse Herren

SV Liptingen II – SV Bergfelden 1:9. Auch die Liptinger Zweite musste ihr letztes Punktspiel gegen den Zweiten ersatzgeschwächt bestreiten. Die spielte aber für den Ausgang keine große Rolle. Gegen die Gäste gelang den Liptingern neben einigen Satzgewinnen nur durch Horst Schoch ein Sieg.

Kreisliga A2 Herren

TTC Spaichingen II – TSV Nusplingen IV 9:6. Die Gastgeber führten von Beginn an und ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Beste Spieler beim TTC waren Daniel Zepf und Adrian Nürnberger, die jeweils beide Einzel gewannen. In der Tabelle verbesserte sich der TTC auf den sechsten Tabellenplatz. - Die Ergebnisse: Ketterl/Kolmogorov – Bladowski/Gaa 3:0, Merkt/Damnik – Mattulat/Ritter 3:2 (11:9 im fünften Satz), Zepf/Nürnberger – Graf/Mauch 1:3, Jürgen Ketterl – Oliver Mattulat 3:2 (13:11 im fünften Satz), Kay Merkt – Andreas Bladowski 3:1, Daniel Zepf – Hubert Ritter 3:2 (11:7 im fünften Satz), Pavel Kolmogorov – Fabian Graf 2:3 (14:16 im fünften Satz), Hartmut Damnik – Walter Gaa 3:2 (11:6 im fünften Satz), Adrian Nürnberger – Wilhelm Mauch 3:1, Ketterl – Bladowski 1:3, Merkt – Mattulat 2:3 (12:14 im fünften Satz), Zepf – Graf 3:1, Kolmogorov –Ritter 1:3, Damnik – Mauch 2:3 (10:12 im fünften Satz), Nürnberger – Gaa 3:1.

Kreisliga C2 Herren

TTC Spaichingen III – TG Weigheim II 9:0. Der TTC hat sich mit dem Sieg die Meisterschaft in der Kreisliga C2 gesichert. Der Tabellenvorletzte war gegen den Meister restlos überfordert und gewann gerade einmal vier Sätze. - Die Ergebnisse: Asapowitsch/Kolmogorov – Häuseler/Link 3:0, Krieger/Blessing – Fugel/Ingrasciotta 3:1, Rönnefarth/Brumhardt – Mosbacher/Terremoto 3:0, Roland Asapowitsch – Margit Mosbacher 3:0, Konstantin Kolmogorov – Jürgen Häuseler 3:0, Alexander Krieger – Erwin Terremoto 3:0, Harald Blessing – Klaus Link 3:1, Jan Rönnefarth – Vito Ingrasciotta 3:0, Waldemar Brumhardt – Eugen Fugel 3:2 (11:7 im fünften Satz).

TG Schwenningen IV-SV Liptingen IV 8:8. Ein überraschendes Remis gelang den Liptingern beim Tabellenzweiten. Sie führten nach den Doppeln durch Florian Zitz/Daniel Graf und Günter Heitzmann/Tanja Renner mit 2:1. Graf, Renner und Heitzmann punkteten in der Folge zum 4:5. Dann zogen die Gastgeber auf 8:5 davon. Erneut Heitzmann und Renner verkürzten auf 7:8, und Daniel Graf/Florian Zitz retteten im Schlussdoppel einen Punkt.

Kreisklasse A Bad. Schwarzwald

TTC Unterkirnach - TTV Möhringen 8:4. Bis zum 3:2 durch Pudimat/Neitzel, Emanuel Pudimat und Frank-Christoph Huber schien der TTV die Begegnung offen gestalten zu können. Mit fünf zum Teil knappen Fünfsatzsiegen erzwangen die Gastgeber jedoch die Vorentscheidung. Pudimat schaffte lediglich noch eine Ergebniskorrektur. Ohne Punktbeteiligung blieb unerwartet Alexander Francesko, der einen ungewohnt schwarzen Tag erwischte.

Kreisklasse D Bad. Schwarzwald

TTV Möhringen II – TTC Schonach II 8:4. Der Zweite trat nur mit drei Spielern an und gab drei Punkte kampflos ab. Der TTV spielte kompakt auf und punktete über die Zwischenstände 4:1, 5:2 und 5:4. Neben den kampflosen Spielen siegten Lempe/Trepte, Christian Lempe (2), Stefan Edler und Sakon Trepte.